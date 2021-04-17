Прокуратура требует признать ФБК и штабы Навального экстремистскими организациями

Прокуратура Москвы требует признать «Фонд защиты прав граждан»*, ФБК* и штабы Алексея Навального экстремистскими организациями. Судебный иск подан в Московский городской суд.

Как пишет Meduza, в ведомстве считают, что под прикрытием либеральных лозунгов организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации. По мнению прокуратуры, цель организаций — создать условия для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветной революции».

Сторонники Навального связывают действия властей с планируемым митингом в поддержку политика и осенними выборами в Госдуму. Руководитель штабов Навального Леонид Волков и директор ФБК Иван Жданов подписали заявление, в котором говорится, что за всё время своего существования организация вела деятельность мирно и законно.

«Больших сомнений в том, какое решение примет путинский "суд" по иску прокуратуры, нет, и что признание организаций экстремистскими откроет дорогу к сотням уголовных дел», — отметили Волков и Жданов.

В случае признания ФБК экстремистской организацией за участие в её деятельности будет грозить уголовная ответственность. Организаторы мероприятий могут получить от шести до десяти лет лишения свободы по статье 282.2 УК РФ, участники — от двух до шести лет. За демонстрацию символики предполагается административная ответственность, а СМИ могут оказаться под угрозой штрафа, если статус экстремистской организации не будет указан в текстах. Также организации запретят любую банковскую деятельность, а за её финансирование (в том числе донаты) могут дать срок от трёх до восьми лет.

За последнюю неделю по России задержаны несколько активистов штабов Навального. В Санкт-Петербурге координатору штаба Ирине Фатьяновой дали 10 суток ареста из-за анонса протестной акции 31 января во «ВКонтакте». В Махачкале пропали координатор штаба и его заместитель — сейчас они оба находятся под административным арестом в спецприёмниках. Также задержаны активисты в Краснодаре и Воронеже.

*По решению Минюста РФ ФБК и «Фонд защиты прав граждан» внесены в реестр иностранных агентов.