СМИ: Кремль поменял отношение к Дональду Трампу

Первоначальная радостная эйфория в связи с избранием Дональда Трампа президентом США в Кремле сменилась на скептицизм, пишет Bloomberg со ссылкой на четырёх высокопоставленных российских чиновников.

Агентство уточняет, что в Кремле начали сомневаться в том, что избрание Трампа будет способствовать разрядке в отношениях России и США.

В частности, Bloomberg приводит в пример высказывания Трампа о ядерном оружии. Так, в декабре 2016 года он заявлял, что США должны значительно «расширить» свой ядерный потенциал, а в январе уже призвал «очень существенно» его сократить.

В то же время агентство отмечает, что российские чиновники могут специально принижать ожидания Москвы от Трампа, чтобы снять любые подозрения США о его поддержке Кремлём.

В середине ноября президент России Владимир Путин провёл с Трампом телефонный разговор, в ходе которого лидеры обсудили нормализацию отношений между Москвой и Вашингтоном. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что общий тон их беседы соответствовал предвыборным обещаниям Трампа о российско-американских отношениях.

В декабре Кремль отказался от предложения главы европейской дипломатии Федерики Могерини об объединении ЕС и России в противовес политике Трампа.

«Это не тот подход, который отвечал бы нашим интересам», – отметил тогда Дмитрий Песков.

В конце декабря Трамп рассказал, что Путин направил ему «самые тёплые поздравления с Рождеством и Новым годом». Он добавил, что в своём послании российский лидер призвал его к восстановлению двустороннего сотрудничества между Россией и США.

Избранный президент США Дональд Трамп вступит в должность в пятницу, 20 января 2017 года.

Агентство новостей «Между строк»