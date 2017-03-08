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09 Мар 2017 13:17 | Метки: Новости

СМИ: ФАС согласилась возместить РЖД «выпавшие» 56 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба предоставит РЖД тарифные послабления, а также согласна компенсировать железнодорожной монополии недополученную выручку на 56 млрд рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект правительственного постановления, подготовленного ФАС. 

Документ отвечает «самым смелым тарифным ожиданиям РЖД», пишет издание. В частности, он подразумевает возможность возмещения до прогнозных значений недополученной валовой выручки, которая является базой для расчёта тарифа РЖД на следующие годы. При этом ещё 6 марта глава ФАС Игорь Артемьев говорил, что служба не собирается компенсировать РЖД выпадающие доходы.

«С чего мы должны их компенсировать? Они неправильный акцент здесь поставили, на мой взгляд», – отмечал он.

По данным «Коммерсанта», Артемьев указывал, что компенсация невозможна, пока входящая в РЖД Федеральная грузовая компания повышает цены на предоставление вагонов.

В пресс-службе ФАС пояснили газете, что проект постановления ещё не окончательный и его ещё будут обсуждать с Минтрансом. В министерстве отметили, что недополученная выручка РЖД будет компенсирована, только если она «выпала» по объективным причинам и «вагонная составляющая» не завышалась.

С просьбой о компенсации недополученных доходов в ФАС в начале марта обратился президент РЖД Олег Белозёров. Он объяснял, что они образовались из-за того, что тариф для грузовых перевозок проиндексировали на 7,5%, а доходную ставку подняли на 2,7%.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Коммерсантъ»

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