Скульптор Зураб Церетели умер на 92-м году жизни

Президент Российской академии художеств, известный скульптор, живописец, художник-монументалист Зураб Церетели умер на 92-м году жизни.

«Да, это случилось сегодня в половину второго ночи», — сообщил «Интерфаксу» помощник скульптора Сергей Шагулашвили.

По его словам, скульптор скончался в мастерской у себя дома. Он добавил, что решение о прощании и похоронах будет принято позже.

Церетели родился в 1934 году в Тбилиси. Он был главным художником XXII Олимпийских игр в Москве. Принимал участие в работе над воссозданием храма Христа Спасителя, разработал дизайн новой Манежной площади и интерьера торгового комплекса «Охотный ряд».

Церетели стал главным художником во время возведения Мемориального комплекса на Поклонной горе. Он создал монумент Победы в виде памятника Георгию Победоносцу и стелы высотой 142 метра. В 1997 году был избран президентом Российской академии художеств.

В том же году на искусственном острове, насыпанном в развилке Москвы-реки и Водоотводного канала, поставил памятник Петру I (официальное название — памятник «В ознаменование 300-летия российского флота») по заказу правительства Москвы, который вызвал неоднозначную реакцию общественности.

В 1999 году создал и возглавил Московский музей современного искусства. В 2001 году появилась Галерея искусств Зураба Церетели.

«Наверное, самые важные для меня [работы] — это “Летопись Грузии” и “Аллея правителей России”. Я одинаково люблю и Россию, и Грузию», — говорил скульптор.

Мемориальный комплекс «История Грузии», автор Зураб Церетели Дом-музей Зураба Церетели в Переделкине

Работы Церетели есть во многих городах мира. Например, памятник основателю Академии художеств Ивану Шувалову в Санкт-Петербурге, княгине Ольге в Пскове, Оноре де Бальзаку в городе Агд во Франции, генералу Шарлю де Голлю в Москве. Он является автором более 5 тысяч произведений живописи и скульптуры.