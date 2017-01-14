Сергей Лавров: Американские дипломаты переодевались для участия в митингах российской оппозиции

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о замеченных на митингах российской оппозиции переодетых американских дипломатах. О неожиданном заявлении главы МИД пишет ТАСС.

Министр иностранных дел провёл пресс-конференцию по итогам деятельности российской дипломатии в 2016 году. В числе прочих тем он затронул тему участия иностранных дипломатов в протестных акциях в России. По словам Лаврова, дипломаты из США были замечены в том числе на несанкционированных акциях.

«Выводы можете сделать сами», – добавил Лавров, не уточнив, зачем дипломаты переодевались для участия в митингах.

Министр также рассказал, что американские представители надевали парики и переодевались в женщин, чтобы попытаться проникнуть на российские объекты. Лавров заметил, что сотрудники военного атташе американского посольства «очень любят ездить по нашей Родине на машинах, которые арендованы – соответственно у них нет дипломатических номеров, у них обычные российские номера», передаёт «Интерфакс».

По мнению Лаврова, в последние годы растёт вербовочная активность против российских дипломатов в США. Он рассказал, что одному из дипломатов подложили в машину 10 тысяч долларов с предложением о сотрудничестве. Деньги были переданы в бухгалтерию МИД.

В конце 2016 года президент США Барак Обама распорядился выслать из страны 35 российских дипломатов, которых он назвал разведчиками. Госдепартамент США подчеркнул, что это стало ответной мерой на притеснение американских дипломатов в России.

Агентство новостей «Между строк»