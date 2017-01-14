РПЦ разрешила священникам владеть «непредосудительным бизнесом» и запретила танцевать

Русская православная церковь разработала проект документа, в котором разъясняется, какие профессии совместимы, а какие несовместимы со священством. В списке запрещённых семь пунктов: воинская и государственная служба, медицина, бизнес, профессиональный спорт, а также шоу-бизнес (танцы, актёрство, пение), охота и индустрия развлечений (бары, казино). При этом в документе говорится, что «клирик может владеть на правах собственности тем или иным видом непредосудительного бизнеса», если дело передано в доверительное управление.

«В этом случае речь не идёт о прямом участии клириков в предпринимательской деятельности с целью извлечения прибыли ради личного обогащения, а о приумножении приходского или монастырского имущества для общей пользы всей церкви», – уточняется в документе.

Проект документа «Профессии, совместимые и не совместимые со священством» подготовлен для Межсоборного присутствия и сейчас находится в стадии обсуждения.

Отметим, РПЦ ежегодно получает многомиллиардные субсидии из бюджета, а также ведёт коммерческую деятельность. Так, художественно-производственное предприятие «Софрино» выпускает свечи, иконы и церковную мебель. В Москве церкви принадлежит гостиница «Даниловская». Кроме того, РПЦ, по данным «Медузы», занимается сдачей помещений в аренду и торговлей ювелирными изделиями.

Межсоборное присутствие – возрождённый патриархом Кириллом церковный совещательный орган, который был создан в начале XX века и сейчас не имеет аналогов в православном мире. Он основан на принципе коллегиальности, в подготовке самых важных решений участвуют не только официальные лица, архиереи, но и простые священники, монахи, миряне, которые готовят решения по наиболее важным вопросам деятельности Церкви.

Агентство новостей «Между строк»