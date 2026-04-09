Тагильчанка Алиса Ковязина завоевала золото турнира по боксу Спартакиады учащихся России 

Воспитанница Нижнетагильской спортивной школы олимпийского резерва (СШОР) «Юпитер» Алиса Ковязина завоевала золото на Межрегиональных соревнованиях по боксу среди юношей и девушек 15-16 лет — II этапа VIII летней Спартакиады учащихся России, проходивших в Ноябрьске.

В турнире приняли участие 113 спортсменов из Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской областей, ХМАО-Югры и Ямала.

Алиса выступала в весовой категории до 54 килограммов. Тагильчанка провела три боя и во всех победила с убедительным преимуществом. Подготовил чемпионку тренер Евгений Корнилов.