Российским госучреждениям разрешили закупать зарубежные аппараты ИВЛ

Госучреждения смогут закупать медицинские товары, включая маски и аппараты ИВЛ, от зарубежных производителей. 20 ноября премьер-министр Михаил Мишустин внёс соответствующие изменения в постановление о запрете закупок зарубежной продукции.

Закупать аппараты ИВЛ можно в случае введения режима повышенной готовности, режима чрезвычайной ситуации, а также для оказания экстренной помощи. Как сообщает телеграм-канал «Можем объяснить», на российский рынок снова могут вернуться крупнейшие поставщики аппаратов ИВЛ из Германии и США. На эти страны приходилось две трети импорта аппаратов в 2019 году.

Напомним, в марте 2020 года правительство определило единственного поставщика аппаратов ИВЛ, выделив на закупку 7,5 млрд рублей. Победителем стало АО «КРЭТ» (входит в «Ростех»). В октябре 2020 года Уральский приборостроительный завод оштрафовали на полмиллиона рублей за испорченные аппараты ИВЛ. Они стали причинами пожаров: сперва в московской больнице, где погиб один человек, а через несколько дней в петербургской, где погибли пятеро пациентов.