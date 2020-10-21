Уральский приборостроительный завод оштрафовали на полмиллиона рублей за испорченные аппараты ИВЛ

Уральский приборостроительный завод, производящий аппараты для искусственной вентиляции лёгких «Авента-М», по решению арбитражного суда Свердловской области будет оштрафован на 500 тысяч рублей за реализацию недоброкачественных медицинских изделий, пишет Ura.ru.

Иск к предприятию 30 июня подало свердловское управление Росздравнадзора по итогам внеплановой проверки, поводом для инспекции стали возгорания аппаратов ИВЛ «Авента-М» в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, которые были произведены на УПЗ.

В этот период концерн «Радиоэлектронные технологии» выполнял госконтракт на поставку в больницы регионов России 6711 аппаратов «Авента-М» на сумму 7,5 млрд рублей. Соглашения в том числе заключили министерства Челябинской (259 штук, 406 млн рублей) и Свердловской областей (106 штук, 181,5 млн рублей).

После технических испытаний медтехники специалисты надзорного органа признали их недоброкачественными. Региональное управление Росздравнадзора составило протоколы об административных правонарушениях.

«Арбитражным судом Свердловской области указанные протоколы рассмотрены, по результатам рассмотрения протоколов вынесены постановления о привлечении АО "Уральский приборостроительный завод" к административной ответственности и назначении административного штрафа по статье КоАП РФ "Реализация недоброкачественных медицинских изделий" в размере 500 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе арбитражного суда.

По иску о нарушении лицензионных требований завод уже был оштрафован на 100 тысяч рублей.

Накануне сообщалось, что в США утилизировали 45 аппаратов искусственной вентиляции лёгких, полученных от России в рамках гуманитарной помощи. В Американском федеральном агентстве по чрезвычайным ситуациям отметили, что аппараты хранились на складе в качестве запасных. Их не использовали, потому что для подключения российского оборудования к электросетям требовались специальные адаптеры, которых нет в американских больницах. Кроме того, несколько аппаратов ИВЛ именно этой модели «Адвента-М» загорались в российских больницах.