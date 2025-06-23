Уральский народный праздник «Заговельнички» возродили в посёлке Черноисточинск

В посёлке Черноисточинск под Нижним Тагилом провели большое исследование для возрождения уральского праздника «Заговельнички» (6+). В 2020 году актриса театра «Ку-кушка» Василиса Деткова задала вопрос участникам труппы, знают ли они об уральском празднике как «Заговельнички». Оказалось, что нет. Так и зародилась идея проекта.

«Изначально об этом празднике мы не слышали, но с нами поделились семейной традицией, и мы очень заинтересовались. В семье актрисы нашего театра Василисы Детковой до сих пор придерживаются давних традиций. «Заговельнички» — это не православный и духовный праздник, но очень похожий на крещенские колядки. Обычно эти гуляния проходили 27 ноября, перед православным постом. Детишки пели песенки, стучались в окна домов и получали угощения и подарки. Взрослые собирались компаниями, лепили пельмени и готовили мясо», — рассказала редакции АН «Между строк» организатор проекта Елена Кирилюк.

Организаторы проекта и участники театра-игры «Ку-кушка» провели опрос среди местных жителей и узнали, что многие хотят и готовы помогать в возрождении уральского традиционного праздника. В 2024 году был написан проект на грантовую поддержку, который команда смогла выиграть и получить средства на реализацию праздника. Этот праздник традиционно отмечался с размахом. На Руси крестьяне много трудились, и заботы о хозяйстве отнимали у них много сил. В русском обычае чередование труда и отдыха было строго организовано и соответствовало церковным учениям. Важно же и о душе не забывать. Перед Рождественским постом все хозяйственные дела завершались, начиналась подготовка к строгому посту — это как раз то время, чтобы повеселиться, наесться досыта и немного развлечься. Пельмени с различными начинками стали символом сытости в то время.

«Раньше дети бегали по домам, стучались в окна и пели весёлые песни-прибаутки. Если подарки были хорошие, то они убегали дальше, а если нет, могли напакостничать, например, раскидать поленницу или даже разбить окошко. Поэтому все жители готовились тщательно», — объяснила Елена Кирилюк.

С февраля 2025 года началась активная подготовка: этнографические экспедиции, запись воспоминаний старожилов, сотрудничество с краеведами и музеями. А уже 22 ноября в посёлке пройдёт большое празднование с театральными постановками, мастер-классами и необычными соревнованиями.

В проекте приняли участие ветераны, мастера, артисты и жители посёлка. По мнению организаторов, он не только сохраняет уникальные традиции и объединяет разные поколения, но и увеличивает туристическую привлекательность региона. Важное внимание уделяется исторической достоверности. На этапе подготовки уже прошло множество мероприятий — от масленичных гуляний до презентаций на научных конференциях.