В США утилизировали 45 аппаратов ИВЛ, полученных от России в рамках гуманитарной помощи

В США утилизировали 45 аппаратов искусственной вентиляции лёгких, полученных от России в рамках гуманитарной помощи. Об этом изданию BuzzFeed сообщили в Американском федеральном агентстве по чрезвычайным ситуациям, добавив, что оборудование не разу не использовали.

По данным ведомства, аппараты хранились на складе в качестве запасных. Их не использовали, потому что для подключения российского оборудования к электросетям требовались специальные адаптеры, которых нет в американских больницах. Кроме того, несколько аппаратов ИВЛ именно этой модели «Адвента-М» загорались в российских больницах.

Также в издании напомнили, что компания, отвечающая за производство оборудования, находится под санкциями.