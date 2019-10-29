Росгидромет сообщил об экстремальном загрязнении воды после прорыва дамбы под Красноярском

После разрушения дамб в Красноярском крае специалисты Росгидромета зафиксировали превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) меди более чем в 200 раз, пишет «Интерфакс».

«По результатам химического анализа проб воды, отобранных 20 октября в 9:00 часов по местному времени, было зарегистрировано экстремально высокое загрязнение ионами меди (206 ПДК) и ионами свинца (5 ПДК), а также высокое загрязнение (ВЗ) ионами цинка (19 ПДК)», — сообщается на сайте Росгидромета.

Отбор проб был произведён специалистами в реке Сисим, которая входит в бассейн Енисея, у деревни Берёзовой Балахтинского района Красноярского края. Загрязнение воды медью и цинком фиксировалось и несколько часов спустя. В 22:00 по местному времени (18:00 по Москве) 20 октября показатель по ионам меди составлял 109 ПДК, ионам цинка — 16 ПДК; 21 октября специалисты также фиксировали экстремальное загрязнение медью (172 ПДК), а также высокое загрязнение цинком (19 ПДК) и свинцом (4 ПДК).

Напомним, 19 октября около 02:00 мск в районе населённого пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейбе произошло разрушение каскада из пяти дамб технологических водоёмов золотодобывающей артели. Хлынувшая вода затопила в посёлке два рабочих общежития временного типа и несколько бытовых построек.

По данным МЧС, 15 человек погибли, пятеро пропали без вести. По информации Минздрава края, 27 человек обратились за помощью к медикам, а холдинг «Сибзолото» сообщает о 44 пострадавших.

СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), по нему задержаны директор золотодобывающего ООО «Сисим» (компания-собственник артели), начальник и мастер горного участка этой же организации, в офисе компании прошли обыски.

Следствие установило, что дамбы были «возведены незаконно, без каких-либо разрешительных документов, с целью отвода грунтовых вод на участке золотодобычи».