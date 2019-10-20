В Красноярском крае задержан гендиректор золотодобывающей артели, где погибли 15 человек из-за прорыва дамбы

Полиция задержала гендиректора золотодобывающей артели «Сисим», в которой погибли 15 человек из-за прорыва дамбы. Спасатели продолжают поиски ещё шестерых работников компании.

Как пишет «Интерфакс», артель принадлежит холдингу «Сибзолото», где накануне прошли обыски в рамках возбуждённого уголовного дела за нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Напомним, в ночь на 19 октября на реке Сейбе в районе села Щетинкино произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. Хлынувшая вода смыла строительные вагончики, в которых проживали работники предприятия.