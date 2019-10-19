Возбуждено уголовное дело после прорыва дамбы в Красноярском крае

СК возбудил уголовное дело после прорыва дамбы в Красноярском крае. Число жертв трагедии достигло 13 человек. Как пишет ТАСС, всего в общежитиях для рабочих, которые пострадали от стихии, могли находиться до 80 человек.

«Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении работ, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц», — рассказали в СУ СКР по региону.

В эфире телеканала «Россия 24» старший помощник руководителя Главного управления СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия Ольга Шаманская заявила, что следователи не исключают, что прорыв дамбы произошёл из-за разрушения ещё одной дамбы выше по течению.