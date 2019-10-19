В Красноярском крае погибло 11 человек из-за прорыва дамбы

В районе посёлка Щетинкино Красноярского края в ночь на 19 октября прорвало дамбу. По данным РБК, 11 человек погибли, ещё 15 числятся пропавшими без вести. За медицинской помощью обратились 19 человек.

В МЧС сообщили, что на реке Сейбе произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. Водой смыло строительные вагончики, в которых проживали работники предприятия. Всего на руднике работало 180 человек. Как заявил собеседник «Интерфакса» в администрации Щетинкинского сельсовета Курагинского района, «они по-прежнему там». По его словам, дамбу подмыло из-за обильных дождей.

На место ЧП направлены дополнительные силы МЧС из соседних регионов. Сейчас там работают порядка 270 спасателей и 50 единиц техники. Региональный СКР и прокуратура начали проверку обстоятельств происшествия.