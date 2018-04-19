РБК: Федеральные чиновники продолжили пользоваться Telegram после блокировки

В Госдуме, Совете Федерации, Кремле и правительстве продолжили пользоваться мессенджером Telegram, несмотря на его запрет в России, пишет РБК. По информации издания, из 12 членов комитета Госдумы по информационной политике на этой неделе мессенджер использовали по меньшей мере шестеро, также после начала блокировки в мессенджере появлялись 14 чиновников из различных подразделений администрации президента. Помимо этого, в Telegram в 18 апреля заходили сразу несколько высокопоставленных чиновников Минкомсвязи. Неизвестно, пользовался ли мессенджером глава Роскомнадзора Александр Жаров, так как ни один из известных РБК номеров его телефонов в Telegram не зарегистрирован. Замглавы Минкомсвязи Александр Волин сообщил изданию, что мессенджер в качестве официального канала министерством никогда не использовался.

«А вот что мы делаем как частные лица, никого не должно волновать», — отметил он.

Об отсутствии единой позиции по использованию Telegram сообщили в ряде федеральных ведомств. Руководитель одного из них заявил, что пока от использования мессенджера не отказывается, потому что запрета на это для физических лиц нет. Использовать Telegram продолжают ещё по меньшей мере пятеро федеральных чиновников, включая одного замминистра, подсчитал РБК. МИД 18 апреля опубликовал сообщение в официальном Telegram-канале, а официальный представитель министерства Мария Захарова продолжила отвечать при помощи Telegram. На этой неделе в мессенджере также появлялись высокопоставленные представители Следственного комитета и Генпрокуратуры. В Telegram также были замечены четыре топ-менеджера «Роснефти» и один из руководителей крупного российского банка.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что Роскомнадзор 18 апреля провёл встречу с операторами связи для определения стратегии блокировки Telegram, однако «пока решение найти не удалось», заявил собеседник издания. Ограничивать доступ к мессенджеру Роскомнадзор начал в понедельник, 16 апреля, и с тех пор ведомство заблокировало около 20 миллионов IP-адресов облачных сервисов Amazon и Google, которые Telegram использует для обхода блокировок. При этом «деградация» работы мессенджера в мобильной версии, по данным одного из операторов связи, составила лишь 20%.