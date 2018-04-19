«Коммерсантъ» сообщил о безрезультатной встрече в Роскомнадзоре по поводу блокировки Telegram

Роскомнадзор 18 апреля провёл встречу с участием представителей операторов связи для обсуждения дальнейшей стратегии блокировки Telegram, однако «пока решения найти не удалось», со ссылкой на источники в отрасли пишет «Коммерсантъ».

По словам собеседников газеты, в ходе заседания обсуждали более эффективные способы борьбы с мессенджером, но в итоге никаких решений не приняли. Крупный федеральный чиновник подтвердил данные о проведении рабочего совещания. В пресс-центре Роскомнадзора заявили, что информация о теме заседания «не соответствует действительности».

С момента начала процесса блокировки Telegram с 16 апреля заблокированными оказались около 20 миллионов IP-адресов облачных сервисов Google и Amazon, которые Telegram использует для обхода блокировок. При этом «деградация» работы Telegram в мобильной версии составила около 20%, рассказал сотрудник одного из операторов связи. По информации «Коммерсанта», 18 апреля регулятор изменил тактику - в реестр запрещённых адресов были добавлены лишь 130 тысяч адресов сервиса DigitalOcean, рассказал гендиректор хостинг-провайдера «Дремучий лес» Филипп Кулин.

До этого появление в реестре запрещённых ресурсов вызвало перебои в системе блокировки запрещённых сайтов. Nag.ru сообщал, что накануне интернет-провайдерам от Роскомнадзора направили письмо «с настоятельной просьбой перезагрузить программно-аппаратный комплекс "Ревизор"», который используется для мониторинга доступа к запрещенным сайтам.

«"Ревизор" завис из-за огромного количества IP-адресов, которые попали в реестр запрещённых«,— отмечал Nag.ru.

При этом в самом ведомстве проблемы в работе «Ревизора» отрицают.

«Никаких проблем в работе системы "Ревизор" зафиксировано не было. Писем от имени Роскомнадзора операторам не рассылалось. "Ревизор" функционирует в штатном режиме»,— сказали в ведомстве.

Трудности с блокировкой Telegram подтверждают разработчики систем фильтрации интернет-трафика.

«Некоторые провайдеры, использующие наше решение для фильтрации сайтов по списку Роскомнадзора, обращались в среду в службу технической поддержки. Утром был сбой в работе сайта Роскомнадзора, откуда происходит загрузка списков фильтрации. Позже многим провайдерам, в частности из Свердловской области, была рекомендована перезагрузка "Ревизора", связанная с массовой перегрузкой устройств из-за разрастающегося списка блокировок»,— сказал заместитель директора «Айдеко» Дмитрий Хомутов.

Проблема может заключаться в том, что крупные российские операторы связи используют устаревшие методы фильтрации, сказал гендиректор Rdp.ru Сергей Никулин. По его словам, в подобных системах по мере роста числа заблокированных ресурсов растет вероятность отказа в обслуживании.