«Рассудил я устроить деревню под именем Павлушиной». Карты или сломанное колесо, золото, поселения-спутники, храм на народные деньги и успехи в сельском хозяйстве. 

Историю Нижнего Тагила невозможно представить без истории близлежащих сёл и деревень, появившихся рядом с Нижнетагильскими заводами в ходе расширения производства. Одним из таких населённых пунктов является село Николо-Павловское, которое тагильчане часто называют Шайтанкой.



Фото: Елена Владимирова / фрагмент ориг. изображения

(https://newdaynews.ru/pict/text/21/07/05/729008_4096740588.jpg)



Есть две основные версии истории возникновения села. Первая, которая очень нравится тагильским и уральским краеведам, гласит, что однажды Николай Никитич Демидов выиграл в карты у графа Кирилла Григорьевича Разумовского 200 крепостных крестьян из Черниговской губернии, которых поселил на участке тагильской «дачи» в нескольких верстах от Нижнетагильского завода. Версия выглядела убедительно и в советский период была приукрашена некоторыми подробностями. Якобы расстроенный крупным проигрышем Разумовский решил выместить досаду на крепостных и отправил их на Урал пешком «без хлеба и пожитков». Однако у этой версии есть один существенный недостаток — несмотря на то, что все Разумовские по мужской линии были заядлыми картёжниками и, бывало, оказывались за одним игральным столом с Демидовыми, каких-либо документальных подтверждений выигрыша не найдено. Кроме того, в указе Екатерины II от 8 апреля 1782 года, регламентирующем основы «Устава благочиния», запрещалось использовать крепостных в качестве ставок в азартных играх под угрозой «штрафов, бесчестия и лишений». Пикантные подробности выигрыша появились в конце XIX — начале ХХ века в ряде бульварных изданий Северной Пальмиры, а пересказ их в 1910 году известным пермским краеведом Иваном Яковлевичем Кривощёковым на страницах «Словаря Верхотурского уезда Пермской губернии» придал истории вес в глазах советских идеологов.



Фрагмент страницы из «Словаря Верхотурского уезда Пермской губернии» И. Я. Кривощёкова, 1910 г.

(http://historyntagil.ru/history/images_history/2015_545.jpg)



Вторая версия рассказывает о том, что, вернувшись в 1806 году из свадебного путешествия «по Европам», Николай Никитич повёз молодую жену на Урал, чтобы познакомить с заводами своей «железной империи». При объезде тагильской лесной «дачи» у кареты, в которой ехали супруги, сломалось колесо. Вблизи не оказалось ни деревни, ни заимки углежогов, и Николаю Никитичу с Елизаветой Александровной пришлось пешком добираться до завода. Якобы после этого случая Демидов вызвал управляющего и «наказал ему в том месте завести село с кузницей, постоялым двором и ямом». Эта версия более приближена к реальности. Действительно, до 1806 года места, где ныне стоит село Николо-Павловское, были почти необитаемыми. По некоторым данным, здесь в конце XVIII столетия скрывались от преследования никониан несколько раскольников. Николай Никитич Демидов, взявшийся за расширение и модернизацию производства, испытывал потребность в рабочей силе и не упускал возможности прикупить крепостных, для размещения которых вблизи заводов, рудников и приисков строились посёлки.

В 1806 году Демидов приказал выстроить на реке Шайтанке посёлок углежогов, что вскоре было сделано. Вот как писал о появлении нового села сам Николай Никитич: «Меж Нижнетагильским моим и Невьянским заводами имеется расстояние более 50 вёрст, на котором по сию пору никоего поселения нет, где рассудил я устроить деревню под именем Павлушиной».

Заводовладелец приказал переселить в новую деревню несколько семей с тагильского завода, которым было поручено построить магазины для хранения провианта, кузницу, три барака для работников и два десятка изб для «переведенцев». Название деревни Павловская, в честь второго сына Николая Никитича Демидова — Павла, предложил приказчик Нижнетагильской заводской конторы Пётр Семёнович Соловьёв. Так и появилось в 12 верстах от Нижнетагильского заводского посёлка село Павловское, или, как больше нравилось Николаю Никитичу, Павлушино.

А так как строиться деревня начала по берегам речки Шайтанки, первые местные жители окрестили этим именем и само поселение.

Тот же Пётр Семёнович Соловьёв стал «виновником» бурного роста Павловского в 20-х годах XIX века. В 1816 году Соловьёв в своём докладе Николаю Никитичу Демидову сообщал: «А ещё знающие людишки бают, что по рекам Вилюй, Шайтанка, Шиловка да Ленёвка найдено металлу, что особо интересен Вашей милости, и найдено его богато».

Речь шла о золоте. Спустя год Соловьёв докладывал Демидову о результатах проб, взятых им «на указанных реках и других ручьях, в оныя впадающих». Но организовать масштабные старательские работы поначалу мешали два обстоятельства: нехватка рабочих рук и царский указ 1818 года, разрешавший добычу драгоценных металлов частным лицам только с 1824 года. Дальновидный Демидов в 1820 году вызывает Петра Соловьёва в Санкт-Петербург и поручает ему «искать повсюду людишек, к железному, горному да старательскому делу гожих, и за ценою не стоять». Спустя три года Соловьёв получит новую должность «камисара» (то есть инспектора) всех золотых приисков, расположенных на территории Нижнетагильской дачи. Вскоре после этого на Урал начинают прибывать новые переселенцы из Вологодской, Рязанской, Калужской губерний и Малороссии. Документы, найденные в Петербургской домовой конторе Демидовых, говорят о том, что в 1824–1826 годах они переселили из Черниговской губернии на Урал около полутора сотен семей крепостных, купленных у князя Голицына и графа Шереметьева.

К 1830 году деревня Павлушино становится одним из самых крупных населённых пунктов в округе с 4779 жителями, большинство из которых работали в артелях углежогов или на золотых приисках Демидова. Согласно содержанию одного из донесений в Главную домовую контору Демидовых в Санкт-Петербурге, «в Павлушиной насчитывается 760 дворов, есть постоялый двор для казённых людей и ещё один для гостей и гуртовщиков. А ещё две кузницы, толчея, казённая и две мелочные лавки». Павлушино дало жизнь двум деревням Нижнетагильского округа: старательскому поселению на речке Шиловке, которое впоследствии стало селом Воскресенским, и хутору, а затем деревне Монзино, позже влившейся в границы села Павловского.



Фрагмент карты Нижнетагильского горнозаводского округа 1890 г.

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Село Воскресенское начало строиться в 1828 году в семи верстах от Павловского, где в то время работали старательские артели. Примерно тогда же на правом берегу реки Шайтанки выросли несколько дворов, где поселились семьи рода Монзиных, переселённых из Вологодской губернии. Отделённый от Павловского рекой, хутор Монзиных быстро разросся и превратился в деревню. На Вологодчине Монзины проживали в маленькой деревушке Монзино, слыли знатными рудознатцами, но испытывали постоянные притеснения со стороны властей из-за того, что придерживались «старого обряда». Некоторые Монзины оставили след в истории Нижнего Тагила. Так, братья Терентий и Фрол были взяты в обучение к механикам Черепановым, окончили Выйское училище, а затем отправились в Германию для прохождения практики. По возвращении в Россию Терентий стал работать маркшейдером, а Фрола взял в штат своего «Механического заведения» Ефим Черепанов. Фрол Монзин принимал участие в работах по созданию первого паровоза, испытывал паровые машины, занимался ремонтом плотинного хозяйства.

В конце XIX века потомки Терентия Монзина взяли в аренду участок земли, где стали искать свинцовые руды и мыть золото (современная железнодорожная станция Монзино расположена как раз на границе этого участка). Последним из Монзиных, оставивших след в истории Урала, был командир красных партизан Дмитрий Куприянович Самойлов-Монзин, отряд которого сражался с белочехами и колчаковцами у Верх-Нейвинска, Невьянска, но в бою за родное село понёс большие потери и отступил в Нижний Тагил. Попавший в плен командир отряда и ещё четверо его соратников были расстреляны на центральной площади села, а затем там же и захоронены.

Надо сказать, что и в селе Павловском, и в Воскресенском довольно долгое время не было церквей. Заводовладельцы, обеспечив всех переселенцев жильём, скотом, покосами и пашней, совершенно забыли о пище духовной. Свой храм появился в селе Воскресенском в 1839 году. Тогда там была построена деревянная церковь и образован самостоятельный приход. В 1884 году церковь перестроили, и таковой она дошла до наших дней.



Церковь в Шиловке (с. Воскресенское) (фото: М. Мещанинов, 1956 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://sobory.ru/pic/11500/11511_20230110_1727120.jpg)



К 1870 году в Павловском было уже 800 дворов, где проживали более 5000 человек, открылось начальное земское училище трёхгодичного обучения, работали 15 торговых лавок, казённая винная лавка, «ренсковый погребок» (частный магазин, торгующий алкогольными напитками навынос; поначалу в таких магазинах продавали импортный алкоголь, в основном вино, но потом стали продавать и другие напитки) и две пивных. Через село проходил бывший Старозаводской (ныне — Тагильский) тракт, и его участок на территории села был вымощен камнем. Большую часть расходов на обустройство дороги взяли на себя местные купцы Оленев и Карпов. В 1871 году в Павловском началось строительство своей церкви, и в начале декабря 1872 года она была освещена во имя чудотворца Николая. С этого дня село Павловское стало официально называться Николо-Павловским.

Первая церковь была деревянной и строилась на средства Демидовых. В ночь с 5 на 6 января 1883 года по небрежности церковного старосты в церкви произошёл пожар. И хотя алтарь храма уцелел, а через три месяца церковь снова была освящена и открыта для богослужения, прихожане решили построить храм из камня. Три года среди жителей села продолжался сбор средств, и в 1886 году состоялась закладка нового здания церкви. Строительство длилось около шести лет, подрядчиком стал местный купец Карпов.



Церковь Николая Чудотворца в с. Николо-Павловское (фото: Toshishiro, 2014 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2a/ 1024px-С._Николо-Павловское%2C_Церковь_Николая_Чудотворца.JPG)



Начиная с 1893 года и по сей день храм остаётся действующим. Хотя с 1938 по 1943 год деятельность его была ограничена, за этот период храм не подвергался разрушению или осквернению. К началу 1914 года в селе Николо-Павловском работали церковно-приходская школа, начальное земское училище, железнодорожная станция, два десятка торговых лавок, мельница, механические мастерские и фельдшерский пункт. Февральскую и Октябрьскую революции 1917 года население Николо-Павловского встретило сдержанно. А начавшаяся в 1918 году Гражданская война и вовсе расколола некогда дружное сельское сообщество на два лагеря: часть жителей поддерживала белых, другая была готова защищать Советы с оружием в руках.

После изгнания с Урала белочехов и колчаковцев в Николо-Павловском был создан сельский совет, которому предстояло решать непростые задачи в условиях послевоенной разрухи. По данным на 1920 год, в селе было 4574 жителя, но их число уменьшалось с каждым днём: люди покидали родные места в поисках работы, бежали от продразвёрстки и других «прелестей» эпохи военного коммунизма. Тем не менее новая жизнь понемногу набирала обороты. В том же 1920 году в селе была открыта изба-читальня, возобновила работу мельница, реквизированная у купца Оленина, в бывшем доме купца Карпова открылась начальная школа, а в доме священника — ясли. К концу 1929 года в селе появилась семилетняя школа колхозной молодёжи, действовали артели «Кирпичики» и «Красный партизан» (впоследствии объединившиеся в одну артель «Красный Октябрь») и артель по выработке товаров из кожи. Возобновили работу старательские артели, заработал песчаный карьер, появилось овощеводческое хозяйство. В 1930 году в селе был создан колхоз, появились подсобные хозяйства Нижнетагильского металлургического завода.

В годы Великой Отечественной войны Николо-Павловский сельсовет направил в ряды РККА 681 человека, из которых 330 не вернулись с фронтов. Четверо уроженцев села были удостоены звания Героя Советского Союза. Среди них — лётчик-истребитель 168-го истребительного авиационного полка 45-й смешанной авиационной дивизии военно-воздушных сил 18-й армии Южного фронта лейтенант Алексей Алексеевич Артамонов.



Алексей Алексеевич Артамонов (фото неизв. автора, 1940 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://img1.liveinternet.ru/images/attach/d/1/133/519/133519801_Artrmonov1940.jpg)



Алексей Артамонов родился 11 января 1916 года в селе Николо-Павловском в крестьянской семье. В 1918 году умирает его мама. Отец в поисках достойного заработка несколько раз меняет место работы и в 1924 году уезжает с детьми на Дальний Восток в город Александровск (ныне — Белогорск Амурской области). Там Алексей оканчивает начальную школу и вместе с отцом переезжает на Сахалин, где работает учеником в тракторной мастерской при совхозе «Красный тым». В январе 1931 года семья Артамоновых переезжает в Истринский район Московской области, в село Павловская Слобода. Летом 1933-года Алексей заканчивает ШФЗУ (школу фабрично-заводского ученичества) и поступает на работу на завод № 81 Наркомтяжпрома. Летом 1936 года он переезжает в Кунцево и поступает на Государственный союзный завод № 46 (теперь это Московский радиотехнический завод). На заводе в те годы действовала секция ОСОАВИАХИМа, куда Алексей Артамонов сразу же вступил и вскоре стал курсантом Кунцевского аэроклуба.

В январе 1939 года он был призван в Красную армию. В марте 1940 года с отличием окончил 1-ю Качинскую Краснознамённую военную авиационную школу пилотов и получил звание лейтенанта.

С первых дней войны Алексей Артамонов находился в действующей армии. В июне — июле 1941-го он совершил 37 боевых вылетов, принимал участие в штурмовых налётах на немецкие позиции и колонны, сбил вражеский бомбардировщик. 30 июля лейтенант Артамонов вылетел на перехват немецкого самолёта-разведчика Hs-126. В ходе преследования расстрелял весь боекомплект, но вражеский самолёт продолжал вести съёмку наших позиций. Тогда Алексей Артамонов направил свой истребитель И-16 на врага и таранил его. Немецкий самолёт развалился в воздухе. При ударе и сам Артамонов получил ранение, потерял сознание и не смог воспользоваться парашютом.



Последнее фото с Алексеем Артамоновым (слева) (фото неизв. автора, 1941 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://img0.liveinternet.ru/images/attach/d/1/133/519/133519802_Artrmonov1942.jpg)



Лётчика похоронили в селе Казимировка Ольшанского района Одесской области УССР. За образцовое выполнение боевых заданий и проявленные при этом отвагу и геройство указом Президиума Верховного совета СССР от 27 марта 1942 года лейтенанту Алексею Алексеевичу Артамонову было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). Золотую Звезду Героя, Орден Ленина и указ о награждении в июне 1943 года передали вдове лётчика Татьяне Никифоровне, которая жила с детьми в Кунцево. Именем Алексея Алексеевича Артамонова в 1961 году была названа улица в Москве. Его имя выбито на стелах мемориалов в Нижнем Тагиле и селе Николо-Павловском. В селе Павловская Слобода Истринского района Московской области на воинском мемориале в 2015 году установлен бронзовый бюст героя. Тем не менее в 1990-х и нулевых годах нашлись деятели, которые пытались поставить под сомнение факт подвига Алексея Артамонова и даже переписать его биографию. К счастью, эти попытки были пресечены.

В 1961 году Николо-Павловское становится настоящей житницей Нижнего Тагила. Здесь был организован молочно-овощной совхоз «Николо-Павловский», объединивший в себе подсобные хозяйства ОРСа НТМК, завода «Пластмасс», треста «Тагилстрой» и колхоз «Имени Сталина». В течение 1960-х, 1970-х и 1980-х годов совхоз ежегодно поставлял к столу тагильчан десятки тысяч тонн овощей, молока, мяса.



Первый секретарь Свердловского обкома КПСС Б. Н. Ельцин в тепличном комбинате Николо-Павловского совхоза, 1980 г. (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://i.mycdn.me/i?r=AyH4iRPQ2q0otWIFepML2LxR_1xo1MHhCubyT95ydKGdpg&fn=w_612)



В 1960–1980-х годах в Николо-Павловском появляются ветеринарная лечебница, районное объединение «Сельхозхимия», районное объединение «Сельхозтехника», пожарная часть, клуб на 300 мест, идёт строительство жилья, в том числе многоэтажных домов.

К сожалению, перестройка и последовавшие за ней политические процессы в стране крайне негативно сказались на жизни села. На сегодня практически все предприятия Николо-Павловского, включая одноимённый совхоз, прекратили свою деятельность. Тем не менее в селе действует центр культуры, средняя школа, ясли, детская школа искусств, библиотека, аптека, есть отделение Сбербанка и почта, работает ветеринарная лечебница. Сельчане верят, что Николо-Павловское ещё возродится и приумножит свою былую славу.

(с) 2023. Дмитрий Кужильный для АН «Между строк»