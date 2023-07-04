«Раньше мы с сестрой боялись брать займы, а потом нам даже понравилось». Предпринимательница из Нижнего Тагила Марина Северина — о том, как успешно открыть вторую столовую, благодаря поддержке центра «Мой бизнес»

Индивидуальный предприниматель Марина Северина в феврале 2023 года открыла столовую в Нижнем Тагиле на улице Индустриальной в районе центральной проходной ЕВРАЗ НТМК. Теперь сотрудники градообразующего предприятия приходят сюда на завтраки, обеды и ужины, а многие даже берут полюбившиеся блюда домой, чтобы экономить время после работы. Журналист АН «Между строк» пообщалась с Мариной и узнала, как ей удалось открыть вторую столовую, сделать капитальный ремонт здания, закупить качественное оборудование, а также украсить стену росписью с видом на её родное село Голубковское и какую роль в этом сыграли инструменты поддержки от Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП), реализуемые нижнетагильским центром «Мой бизнес».

«Мой опыт в сфере общественного питания — более 10 лет. В эту сферу мы пришли в 2011 году, открыв блинную на улице Индустриальная, 92, которая проработала 8 лет. Это наш семейный бизнес. Посетители часто высказывали желание приходить в заведение на полноценный обед, а так как мы клиентоориентированная компания и всегда учитываем мнения гостей, решили открыть столовую. Пришлось немного переформатироваться. Хотя блины сама очень люблю», — рассказывает журналисту АН «Между строк» Марина.

Предпринимательница впервые обратилась в СОФПП в декабре 2021 года и оформила займ на сумму 4,5 млн под 7% годовых. С помощью этих средств ей удалось приобрести здание для столовой на улице Индустриальная, 80 В. В разговоре с журналистом Марина уточнила, что переговоры по приобретению этого здания растянулись на три года. Это помещение было построено в 2006 году и на тот момент было закрыто и находилось в полуразрушенном состоянии. Женщина год оформляла различные документы по вводу коммуникаций, а затем ещё 6 месяцев ушло на капитальный ремонт. И вот 15 февраля этого года в столовую пришли первые посетители.

«Мы брали этот займ под залог нашей первой столовой, расположенной на Индустриальной, 51, на Комсомольской проходной НТМК. Эта столовая работает успешно, благодаря сплочённому коллективу и постоянным клиентам, которые приходят к нам на протяжении многих лет. Они очень ждали открытия новой точки. Часть клиентов перешла из той столовой в нашу новую. Теперь офисным работникам и сотрудникам комбината удобно ходить к нам на обеды. Это экономит их время на передвижение от офиса и помогает нам развиваться и расти в этом бизнесе. У нас отличная посещаемость и отличная команда», — уточняет предпринимательница.

Обратиться в центр «Мой бизнес» Марине посоветовала сестра, которая тоже занимается общепитом и сотрудничает с СОФПП. В офисе компании консультант Елена Шадрина подробно рассказала обо всех услугах и о возможных займах, специалист центра Дмитрий Замятин выезжал на оценку недвижимости, а затем с Мариной работала Юлия Лежнина.

Предпринимательница отмечает, что сотрудники фонда помогли собрать документы и подать заявку в кратчайшие сроки. Сбором информации по объектам занимался сын Марины — Илья Северин.

«После оформления заявки, нам сразу же пришли деньги на счёт. Затем средства перевели продавцу здания. У нас была прозрачная сделка. Это, по большому счёту, наш семейный бизнес. Своих средств на ремонт здания нам не хватало, поэтому брали ещё один микрозайм под 4,5% годовых на сумму 1 млн 300 тысяч рублей на три года. На эти деньги мы приобрели часть стройматериалов, сделали капитальный ремонт и монтаж оборудования», — говорит Марина.

Сейчас предпринимательница нацелена на активное развитие новой столовой. В её штате трудятся 7 человек. С коллективом повезло, говорит Марина, весь персонал, начиная от мойщиц, заканчивая заведующей производством, очень сплочённый, коллеги знакомы друг с другом давно. Раньше сотрудницы работали этим составом в другой столовой, которая уже закрылась. Женщина отмечает, что благодаря здоровой и тёплой атмосфере в коллективе ежеминутно контролировать рабочий процесс ей не приходится.

«К тому же, у нас очень хорошие покупатели, ребята приходят целыми бригадами. Контингент отличный. Есть клиенты, которые с нами более 10 лет. Они нас знают, здороваются, шутят. Мы с уважением относимся ко всем гостям», — уточняет Марина.

Одну из стен отремонтированного помещения предпринимательница украсила росписью с видом на своё родное село Голубковское (Алапаевский район). Рисунок был выполнен тагильской художницей по фотографии. На картине изображена полуразрушенная церковь, на реставрацию которой предпринимательница от выручки с первых дней работы направила 50 тысяч рублей. По словам Марины, эта церковь реставрируется с 2019 года. Предпринимательница вместе с друзьями, знакомыми и односельчанами активно поддерживает мероприятия по восстановлению памятника архитектуры.

«В банке такой же займ нам обошёлся бы гораздо дороже. В фонде меня всё устраивает и по срокам, и по процентам. Оформили быстро, всё прошло здорово. Девочки-сотрудницы такие молодцы. Проконсультировали, рассказали как лучше сделать, как отчитаться. У нас была трудность по второму займу по отчёту — не укладывались в срок. В центре и эту задачу решили, пошли на встречу и продлили нам срок отчёта. Рекомендую молодым начинающим предпринимателям обращаться в тагильский центр “Мой бизнес”! Раньше мы с сестрой вообще боялись брать займы, а потом нам даже понравилось. Думаю, пока надо немного отдохнуть и наладить работу в новой столовой, ведь мы недавно открылись. Будем здесь развивать бизнес, а о дальнейших планах пока помолчим. Как говорится, планы любят тишину», — рассуждает Марина.

Отметим, нижнетагильский центр «Мой бизнес» реализует инструменты поддержки от Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП). Один из самых востребованных инструментов сегодня — это займы по льготным ставкам.