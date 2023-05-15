«Стартуй уверенно». Как начать своё дело в современных динамичных реалиях и успешно развивать бизнес

Сегодня многие предприниматели задаются вопросом, как успешно развивать бизнес в современных динамичных реалиях, как избежать рисков и строить долгосрочные планы, как на выгодных условиях привлечь дополнительные средства. Ответы на эти вопросы могут подсказать в нижнетагильском центре «Мой бизнес», который реализует инструменты поддержки от Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП). Один из самых востребованных инструментов сегодня — это займы по льготным ставкам.

«Мы предоставляем займы не только для действующего бизнеса, но и для того, который только зарегистрирован, то есть начинает работу с нуля. Предприниматель регистрирует ИП или ООО и может сразу обращаться к нам за займом. Мы предлагаем займы вида “Старт” (как раз для начинающих предпринимателей), “Развитие” (для действующего бизнеса). Сумма займов — от 100 тысяч до 5 млн рублей. Ставки по займам приравнены к ключевой ставке Банка России, на текущий момент она составляет 7,5% годовых», — рассказывает главный специалист нижнетагильского центра «Мой бизнес» Елена Шадрина.

Она подчёркивает, что в сегодняшних экономических условиях это очень эффективная ставка. После заключения договора займа ставка фиксируется и остаётся неизменной на протяжении всего срока действия договора. Максимальный срок займов — до трёх лет.

«Недавно мы запустили новый инструмент поддержки для начинающих предпринимателей, тех, у которых с момента открытия бизнеса прошло не больше одного года. Он называется “Стартуй уверенно”, по нему можно получить от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. Ставка по этому займу составляет половину от ключевой, то есть 3,75% годовых, и она также фиксируется на весь срок действия договора. Конечно, если к моменту его подписания ЦБ изменит ключевую ставку, то, соответственно, она будет другой. Для получения займов необходим либо поручитель, либо залог. Заявку на получение займа можно подать в электронном виде», — отмечает Елена Шадрина.

В прошлом году фонд выдал предпринимателям Свердловской области 913 займов на общую сумму 1,84 млрд рублей, из них 313 млн рублей получили предприниматели Нижнего Тагила и Горнозаводского управленческого округа. За 2023 год в городе и округе выдано уже более 40 займов на сумму более 100 млн рублей. Всего этой услугой на сегодня воспользовались около 160 клиентов нижнетагильского центра «Мой бизнес», который реализует инструменты поддержки от СОФПП.

В числе тех, кто регулярно пользуется поддержкой фонда, нижнетагильская компания К5, которая занимается производством и ремонтом машин и оборудования для металлургии и нефтегазовой промышленности. По словам её директора Николая Родыгина, благодаря такой поддержке у фирмы появились новые перспективы, связанные с расширением деятельности и освоением новой продукции. В частности, с помощью привлеченных ресурсов компания приобрела здание под новое производство.

Нижнетагильская компания «Ресурс», которая занимается строительством, также использует возможности фонда для развития своего бизнеса. По словам её директора Сергея Дроздача, сейчас на рынке наблюдается нехватка оборотных средств, что вызвано инфляцией, в результате чего подорожали стройматериалы и металлопрокат. Всё это привело к снижению доходов компании. Поэтому большим подспорьем стали инструменты поддержки от СОФПП и центра «Мой бизнес», благодаря полученным займам и кредитам удалось частично компенсировать нехватку «оборотки».