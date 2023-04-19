«Без лишних бюрократических проволочек». Директор компании «Ресурс» в Нижнем Тагиле — о том, как успешно вести бизнес при нехватке оборотных средств и какую роль в этом играет поддержка от центра «Мой бизнес»

Предприниматель Сергей Дроздач в 2006 году создал в Нижнем Тагиле компанию «Ресурс», которая сегодня занимается строительством. Мы пообщались с Сергеем и узнали, как ему удалось удержать бизнес на плаву в период кризисов и какие дополнительные возможности получила его фирма благодаря инструментам поддержки Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП), реализуемым нижнетагильским центром «Мой бизнес».

Офисы компании находятся в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге. Сейчас фирма специализируется на строительстве многоквартирных домов от трёх до десяти этажей и участвует в госпрограммах по переселению людей из ветхого жилья, занимается возведением домов для детей-сирот, сотрудничает с Фондом жилищного строительства Свердловской области и другими заказчиками.

«Занимаемся также капитальным строительством для крупных заказчиков, в их числе ВСМПО-Ависма, Кушвинский завод прокатных валков. Также работаем с гособоронзаказом. У нас есть лицензия ФСБ. Сотрудничаем и с Нижнетагильским институтом испытания металлов, оказываем строительные услуги для градообразующего оборонного предприятия “Электрохимприбор” города Лесного», — рассказывает журналисту АН «Между строк» Сергей.

В штате компании сегодня трудятся 26 человек: инженеры, технологи, бухгалтеры, юристы. В зависимости от объёмов заказов фирма нанимает дополнительных сотрудников под конкретные задачи, прежде всего речь идёт о рабочих строительных специальностей.

В августе 2017 года Сергей впервые обратился в нижнетагильский центр «Мой бизнес» и взял 1 млн рублей под ставку рефинансирования (на сегодня 7,5% годовых). В октябре и декабре 2020 года бизнесмен обращался в центр и получил кредиты суммарно на 17 млн рублей, используя различные финансовые инструменты фонда. Сергей отмечает, что поддержкой от СОФПП он пользуется регулярно. В общей сложности мужчина привлёк более 30 млн рублей на развитие своего бизнеса.

«Обратиться в центр мне посоветовал Анатолий Толстов, директор компании “Антолл”, которая занимается поставкой спецодежды и средств защиты в Нижнем Тагиле. А после стал обращаться к ребятам из центра самостоятельно. Сейчас наступили достаточно сложные времена, есть ряд проблем, в частности нехватка оборотных средств в строительстве. Для реализации проектов нам необходимо привлекать дополнительные средства, поскольку государство и заказчики не платят аванс. И уже после сдачи объекта ждём, когда государство или заказчики заплатят за выполненные работы», — делится предприниматель.

По его словам, нехватку оборотных средств вызывает инфляция, которая заметно выросла в последние несколько лет, в результате чего подорожали стройматериалы и металлопрокат. Всё это привело к снижению доходов компании. Кроме того, ряд госконтрактов, которые ранее были доступны, теперь нерентабельны. Поэтому большим подспорьем стали инструменты поддержки от СОФПП и центра «Мой бизнес», благодаря полученным займам и кредитам удалось частично компенсировать нехватку «оборотки».

«Ребята из фонда молодцы. Всё чётко и оперативно делают. Такая слаженная работа команды, у меня нет никаких нареканий. Без всяких лишних бюрократических проволочек, все задачи очень оперативно отрабатывают. Достаточно приятно было с ними работать», — отмечает Сергей.

Несмотря на существующие сложности, его компания успешно справляется со всеми заказами, обеспечивая высокое качество работы. Подтверждением этого является благодарность заказчиков, которая даёт чувство удовлетворения от сделанной работы и мотивирует на дальнейшую деятельность.

«Я считаю, что благодарственные письма от заказчиков — вот мой главный результат. Когда нам пишут хвалебные отзывы детишки-сироты, губернатор области, главы городов, сам потребитель благодарит лично. Поэтому объекты строятся. Работа идёт. Недавно сдали дом в Кушве, мне тоже глава города благодарность лично направил. Хоть в государственном контракте и не отражается внешний вид здания, но мы стараемся нанимать за свои дополнительные деньги дизайнера и делать как внешне, так и внутренне интересный проект, чтобы дом был не просто какая-то серая унылая коробка. Поэтому наши объекты очень интересные, симпатичные. Идём в ногу со временем», — отмечает предприниматель.