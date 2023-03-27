«У нас появились новые перспективы». Руководитель компании «К5» в Нижнем Тагиле — о том, как в современных реалиях удержать бизнес и расширить производство

Предприниматель Николай Родыгин открыл в Нижнем Тагиле свою компанию «К5» в 2010 году. Фирма занимается производством и ремонтом машин и оборудования для металлургии и нефтегазовой промышленности. Сегодня «К5» добилась необходимого качества, применяя отечественные материалы и технологии. Мы пообщались с Николаем и узнали, как развивать бизнес в современных динамичных реалиях, а также поговорили о тех возможностях, которые открылись перед ним благодаря инструментам Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП), реализуемым нижнетагильским центром «Мой бизнес».

По его словам, он рассматривал несколько вариантов создания денежной подушки безопасности и привлечения дополнительного финансирования для развития производства и сделал выбор в пользу поддержки со стороны СОФПП.

«В 2018 году нас свела судьба с одной сервисной компанией. Они попросили помочь в изготовлении вспомогательного оборудования. Мы это сделали. И, так скажем, закрутилось, пошло. Нам давали вводные и показывали примеры нужного оборудования, мы его изучали и делали запасные части. Этим мы и занимаемся сейчас. Со временем доросли до необходимости собственной производственной площадки, для чего потребовались дополнительные средства. Условия, которые предлагали банки, не очень нас устраивали. Поэтому мы решили воспользоваться инструментами поддержки от СОФПП. С Сергеем Федореевым, руководителем центра “Мой бизнес” в Нижнем Тагиле, мы познакомились достаточно давно. Он и предложил помощь, которую нам оказал фонд», — рассказывает Николай Родыгин.

Предприниматель в начале 2022 года обратился в фонд, где ему рассказали, что можно оформить льготные займы (один займ до 5 млн рублей) под ставку до 7,5% годовых. Бизнесмен оформил займы на общую сумму около 6,5 млн рублей. На эти деньги он приобрёл в селе Николо-Павловском здание под производство.

«Станки приобрели тоже при поддержке центра. Наш бизнес развивается до такой степени быстро, что мы даже не успеваем временами реагировать. То есть у нас сейчас идёт прямое импортозамещение оборудования американского, английского, канадского и даже местами китайского. Будем работать в этом же направлении, развивать металлообработку на собственных площадках. Будем переезжать в новое помещение и развиваться в направлении инженерии. Ведём ремонт нового помещения со своей оборотки. С фондом планируем работать и дальше», — уточняет Николай.

На сегодняшний день в штате компании трудятся 10 специалистов. В скором времени предприниматель планирует переезжать в собственное здание в Николо-Павловском, где сейчас идёт возведение нового цеха и административно-бытового помещения.

«Поэтому всё здорово. Благодаря инструментам поддержки от СОФПП у нашей компании появились новые перспективы, связанные с расширением производства и освоением новой продукции», — подытожил бизнесмен.