Путин приказал начать вывод российских войск из Сирии

Президент России Владимир Путин впервые приехал в Сирию на российскую авиабазу Хмеймим, передаёт «Интерфакс». Его встретили глава страны Башар Асад, министр обороны России Сергей Шойгу и командующий российской группировкой Сергей Суровикин.

Президент приказал начать вывод российской группировки войск из Сирии после разгрома террористов запрещённого «Исламского государства». В Россию вернётся основная часть контингента, конкретных цифр президент не привёл.

«За два с небольшим года Вооружённые силы России вместе с сирийской армией разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов. В этой связи мной принято решение: значительная часть российского воинского контингента, находящаяся в Сирийской Арабской Республике, возвращается домой, в Россию», — заявил Путин.

Напомним, в конце ноября на встрече с президентом Сирии Башаром Асадом Путин заявлял о скором окончании военной операции России в Сирии.

О победе над «Исламским государством» 6 декабря объявило российское Минобороны. В ведомстве заявили, что в Сирии не осталось ни одного населённого пункта, который бы находился под контролем террористов.

Российская операция в Сирии проводилась с сентября 2015 года, в ней принимали участие авиация, флот и сухопутные войска. В ходе операции, по официальным данным, погибли более 40 российских военных. Согласно данным на сайте Кремля, единственный раз президент России посещал Сирию в 2010 году — в мае Дмитрий Медведев приехал в Дамаск с официальным визитом.