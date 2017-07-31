Минобороны опровергло данные о погибших в Сирии военных

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков опроверг информацию Reuters об увеличении числа погибших в Сирии российских солдат, передают Известия.

По словам генерал-майора, британское агентство Reuters, опубликовав данные о якобы 40 погибших в Сирии российских военнослужащих, пытается дискредитировать антитеррористическую операцию РФ в Сирии. Причём в качестве источников в материалах указываются «какие-то слухи, данные соцсетей и выдуманные разговоры с якобы "запуганными" анонимными "родственниками и знакомыми"», заявил Конашенков.

России известен заказчик статьи и тот, кто «помогал» её готовить, отметил официальный представитель Минобороны. Генерал-майор опроверг данные о якобы «тайных» захоронениях российских военнослужащих в Сирии.

«Попытки выдать за них частных лиц, не имеющих отношения к Вооружённым силам и тем более к операции в Сирии, лживы от начала до конца», — резюмировал Конашенков.

Напомним, ранее агентство Reuters опубликовало статью, в которой говорилось, что с начала 2017 года в Сирии погибли не менее 40 россиян — военнослужащих или сотрудников частных военных компаний.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Известия»