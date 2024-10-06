Проспект Железного Феликса

История проспекта Дзержинского берёт начало в далёком 1941 году. Тогда в Нижний Тагил вслед за эвакуированными заводами стали прибывать сотни и тысячи работников этих предприятий. Чтобы разместить всех приехавших, на Вагонке в ускоренном темпе начали строить бараки, используя для этого любое пригодное место. Центральная улица одного из таких барачных посёлков была названа Советской.

В бараках Советской улицы разместили рабочих заводов, эвакуированных с Украины, в основном Мариупольского броневого завода имени Ильича и Харьковского машиностроительного завода № 183 имени Коминтерна. Барачный посёлок был одним из самых неблагоустроенных: здесь не было водопровода и канализации, уличного освещения, а многие бараки не были даже подготовлены к зимнему периоду. Лишь в 1942-м положение стало исправляться: работникам провели летний водопровод, на улице установили несколько столбов освещения и даже радиофицировали некоторые здания. Уже к концу войны бараки начали понемногу заменять брусковыми домами.

Улица Советская (фото неизв. автора, 1946 г. / фрагмент ориг. изображения)

(http://историятагила.рф/images5/367.jpg)

Возможно, улица Советская так и осталась бы на долгие годы застроенной брусковыми домами, как, к примеру, улицы Свердлова или Тельмана, если бы не Иван Васильевич Окунев, ставший в 1949-м директором УВЗ. По его распоряжению архитекторы отдела капитального строительства УВЗ уже к началу 1951 года разработали собственный план развития района, во многом отличавшийся от того плана, который был разработан городским архитектурным бюро в 1947–1949 годах.

Согласно городскому плану, посёлок вагоностроителей должен был застраиваться в сторону города, проходя в непосредственной близости от промзоны. Иван Васильевич имел на этот счёт собственное мнение. Он считал, что жильё для работников предприятий района надо строить как можно дальше от промышленных площадок, и отстаивал свою позицию на всех уровнях, начиная с горисполкома и заканчивая кабинетами главков в Москве.

Денег, выделенных Москвой Нижнему Тагилу на послевоенное строительство, едва хватало, чтобы воплотить в жизнь генеральный план развития города, и Окунев предлагает своё решение проблемы: он просит разрешения отстраивать Вагонку хозспособом, то есть за счёт сэкономленных ресурсов предприятия. Но если в Нижнем Тагиле к предложению Ивана Васильевича отнеслись настороженно и с недоверием, то в Совете министров РСФСР идею поддержали и включили Дзержинский район в рамки республиканского эксперимента, сроки которого определили 1951–1955 годами. В поддержку эксперимента было издано несколько постановлений, разрешающих, например, вносить изменения в типовые проекты зданий или широко применять местные строительные материалы.

Одной из первых в очереди на застройку значилась улица Советская, которая должна была брать начало от улицы Ленина (позднее — Ильича) и заканчиваться в районе улицы Студенческой (ныне — Ленинградский проспект). Первый этап застройки предусматривал возведение жилых домов на участке между улицами Ленина и Сталина (проспект Вагоностроителей). В разгар застройки Иван Васильевич Окунев выступает на заседании райисполкома с неожиданным предложением: в честь 300-летия воссоединения Украины с Россией и в знак благодарности за ударный труд в годы войны тысячам украинцев, работавших на УВЗ, переименовать улицу Советскую в улицу имени Богдана Хмельницкого. «Многие из тех, кто приехал в Нижний Тагил в эвакуацию, остались здесь навсегда, потому что им некуда было возвращаться на Украине, — вспоминал Окунев в одном из интервью редактору городской газеты Александру Ермакову. — Да и большинство из них жили на этой улице в палатках, бараках и брусковых общежитиях». Предложение хоть и вызвало дебаты, но было принято. А ещё год спустя, когда на улице Богдана Хмельницкого было закончено озеленение двух скверов, в которых было высажено более 2 тысяч саженцев кустов и деревьев и около 7,5 тысячи корней цветов, жители улицы вышли с предложением переименовать её в бульвар. Районные органы советской и партийной власти не возражали.

Бульвар Богдана Хмельницкого (фото неизв. автора, 1956 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka//Bulvar-Hmelnickogo-sejchas-pr.-Dzerzhinskogo-1956-god.-2.jpg)

В 1967 году бульвар Хмельницкого хотели переименовать в проспект Славы, однако это предложение не получило поддержки ни в органах власти, ни в народе. Но 10 лет спустя, в 1977-м, переименование всё-таки произошло: бульвар Хмельницкого стал проспектом Дзержинского и остаётся им по сей день.

Дома, построенные здесь в 1950-е годы, как и большинство тагильских зданий эпохи сталианса, не являются типовыми домами серий 200 и 300, хотя и сильно походят на них внешне. Проектировщики отдела капитального строительства УВЗ и стройтреста № 88 брали довоенные типовые проекты и основательно перерабатывали их, адаптируя к местным стройматериалам и уральскому климату. Типичным примером таких зданий является дом № 35 по нечётной стороне нынешнего проспекта Дзержинского. От типового проекта дом сохранил лишь малую этажность и узнаваемую внешность фасада, но всё остальное, от стройматериалов до планировки квартир, имеет уже тагильское происхождение.

Дом № 35 на проспекте Дзержинского (фото Д. В. Макеева / с разрешения автора)

(https://img-fotki.yandex.ru/get/9262/38263697.5a/0_8b070_ce7ad655_XXL.jpg)

На чётной стороне этого участка улицы находится легендарная «пятиблочка»: жилой дом, полностью спроектированный местными архитекторами (проспект Дзержинского, 28). Название здания народное и отражает его структуру: «пятиблочка» спроектирована из пяти блоков — трёх 3-этажных и двух 4-этажных жилых домов. Единственным существенным недостатком пятиблочного проекта была малая этажность дома и, как следствие, невысокая вместимость. Ордера на квартиры в «пятиблочке» получали передовики производства, работники сферы искусства и образования, врачи.

«Пятиблочка» — дом № 28 на проспекте Дзержинского (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka//42.jpg) Дом № 28 на проспекте Дзержинского (фото Д. В. Макеева, 2015 г. / с разрешения автора) (https://img-fotki.yandex.ru/get/9584/38263697.5a/0_8b06e_be9835c2_XXL.jpg) Дом № 28 на проспекте Дзержинского (фото Д. В. Макеева, 2015 г. / с разрешения автора) (https://img-fotki.yandex.ru/get/9498/38263697.5a/0_8b06f_642f5b2b_XXL.jpg)

Этот проект был высоко оценён архитекторами Свердловска и Ленинграда, о нём даже писали в республиканской прессе тех лет. В настоящее время вагонская «пятиблочка» признана памятником архитектуры местного значения. К сожалению, другие вагонские дома этого периода такого статуса не получили.

Несмотря на смену приоритетов в городской архитектуре и гражданском строительстве в конце 1950-х годов, застройка улицы Хмельницкого продолжалась. В этот период здесь начали активно сносить бараки и строить каркасно-панельные пятиэтажки, которые позже назовут хрущёвками.

Наступление «панелек», как их поначалу называли, началось с постановления ЦК КПСС и Совмина Советского Союза «О развитии производства сборных железобетонных конструкций и деталей для строительства» от 19 августа 1954 года. Каркасно-панельные дома были в разы дешевле, возводились гораздо быстрее кирпичных сталинок и были более вместительными (правда, за счёт уменьшения жилой и полезной площади квартир). Однако для выполнения жилищной программы тех лет это был практически идеальный вариант.

В начале 1960-х улица начала принимать привычный всем нам вид. Строили каркасно-панельные дома быстро, и они вырастали, как грибы после дождя.

Бульвар Богдана Хмельницкого (фото неизв. автора, 1960-е гг. / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka//Vid-skvera-i-bulvara-Hmelnickogo-pr.-Dzerzhinskogo.-1970-e-gody..jpg)

Одновременно с возведением жилых домов развивалась и соцсфера. В 1963 году комиссией был принят в эксплуатацию кинотеатр «Россия», быстро ставший любимым местом проведения досуга вагоностроителей. Это был первый в городе и Свердловской области широкоформатный кинотеатр с возможностью воспроизведения стереозвука. Строился он в течение четырёх лет хозспособом. Считается, что кинотеатр был спроектирован тагильским архитектором Зоей Путиловой. Но это не совсем так. Зоя Гавриловна взяла за основу проект 2-06-60, разработанный в Центральном институте типовых проектов, и переработала его. В тагильском варианте кинотеатр получил более просторное фойе и более вместительный зрительный зал, но его внешний вид в целом остался прежним.

Кинотеатр «Россия» (фото неизв. автора, 1960-е гг. / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka//Kinoteatr-Rossija..jpg)

Рядом с кинотеатром был открыт книжный магазин № 2, занимавший весь первый этаж дома № 47. В этом магазине можно было не только купить книги или учебные пособия, но и посетить творческие встречи с уральскими писателями, поэтами, журналистами. Буквально в двух шагах от книжного был открыт магазин диетического питания, а ещё через 200 метров — ателье и большой продовольственный магазин. В цокольном этаже дома № 54 открылась стоматологическая клиника, а на первом этаже того же дома — промтоварный магазин.

На УВЗ Окунева часто за глаза называли садовником. И не зря. Любое пустующее пространство в районе новостроек он старался озеленить или превратить в уголок отдыха горожан. Возвратившись с объезда района (а таковые случались раз или два в неделю), «народный директор» давал указания начальнику цеха озеленения, где необходимо посадить деревья или кустарники, разбить клумбы или засеять травой газон. Сам Иван Васильевич неоднократно называл улицу Хмельницкого «зелёной линией», которая, по его мнению, должна была разделить Вагонку на деловую и «спальную» часть.

В плане озеленения улица могла дать сто очков вперёд любой другой улице Дзержинского района. От улицы Ильича до проспекта Вагоностроителей была устроена пешеходная зона, где были разбиты клумбы, высажены деревья и кустарники и установлены скамейки. В 1960–1970-е годы эта аллея была одним из любимых мест отдыха жителей ближайших кварталов. Ещё один сквер был создан сразу за кинотеатром «Россия».

Последним объектом, который появился на улице, стал памятник Дзержинскому, установленный в 1989 году. Автором памятника является известный тагильский скульптор Иван Яковлевич Боголюбов.

Памятник Ф. Э. Дзержинскому (скульптор И. Я. Боголюбов) (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://historyntagil.ru/images5/368.jpg)

© 2024. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк»

При подготовке материала использованы источники: литература и архивные материалы, перечисленные в библиографическом указателе «История Урала» (сост. Н. П. Милинькова и О. А. Мельчакова), СПб, 2000 г.

Отдельная благодарность интернет-ресурсу http://tagil-press.ru.