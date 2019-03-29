Прокуратура воссоздала сценарий гибели группы Дятлова на горе Белой под Нижним Тагилом (ФОТО)

Бригада прокуратуры Свердловской области во главе с начальником Управления по надзору за соблюдением федерального законодательства надзорного ведомства Андреем Курьяковым провела натурный эксперимент на горе Белой, в рамках которого при помощи статистов были воссозданы последние часы жизни членов погибшей на Северном Урале в феврале 1959 года туристической группы Игоря Дятлова, пишет Znak.com.

Первоначально эксперимент планировалось проводить на месте гибели группы на горе Холатчахль, или «горе мертвецов», но позже в прокуратуре отказались от этой идеи из опасений за жизни и здоровье молодых людей, которых пригласили к участию в нём в качестве статистов. Гора Белая была выбрана ведомством из-за схожих параметров с местом гибели туристов: длина склона около полутора километров и крутизна в пределах 14–18 градусов. В то же время инфраструктура горнолыжного комплекса позволила свести к минимуму все возможные риски.

«Здесь, на горе Белой, есть тёплые помещения, куда можно вернуться после эксперимента. Здесь есть медицинский персонал. Подобных условий на перевале Дятлова нет. До ближайшего лагеря там пришлось бы ехать на снегоходе три-четыре километра по целине в сложных условиях», — пояснил Курьяков.

В роли статистов в надзорном эксперименте участвовали семь мужчин и две девушки (большинство — жители Нижнего Тагила), а также два журналиста «Комсомольской правды» из Екатеринбурга, которая представляет интересы родственников одного из погибших членов группы Дятлова. По заявлению издания, прокуратура инициировала новую проверку материалов расследования 1959 года.

«Мы специально подобрали вас таким образом, чтобы вы соответствовали тем туристам по возрасту. В основном это 22–30-летние, и одному человеку около 40 лет. Кроме того, по комплекции и спортивной подготовке. Главная цель — посмотреть ваши реакции, замерить время, необходимое на выполнение действий, но без ущерба вашему здоровью. Как только любое недомогание — вы должны об этом сразу же сообщить», — проинструктировал Курьяков участников эксперимента.

Кроме того, он озвучил саму задачу эксперимента — пройти путь участников группы Дятлова и воспроизвести их действия до гибели.

«Нам необходимо всем вместе пройти тот путь, который прошли туристы под руководством Дятлова. Что это за путь? Они поднялись все вместе на гору. На горе разместили палатку, в эту палатку залезли, далее её разрезали с одной из сторон и вышли. Примерно через 50 метров они встали в шеренгу, взялись за руки и на 1,5 километра спустились вниз. Это мы знаем по их следам, которые зафиксированы в материалах уголовного дела. Внизу, у подножия, они развели костёр. После этого два человека умерли у костра. Три человека попытались вернуться к палатке и погибли на расстоянии друг от друга по склону. Четыре человека, назовём их подгруппой [Семена] Золотарёва (самого старшего участника группы), отошли на 100 метров от палатки и умерли в том месте», — сообщил Курьяков.

Помимо статистов, к участию в надзорном эксперименте прокуратура привлекла двух специалистов. Начальник отдела метеорологических прогнозов Уральского гидрометцентра (УГМС) Анна Мишарина отвечала за фиксацию погодных условий на каждой из контрольных точек, а глава отдела геодезии и картографии Росреестра Владимир Мазур фиксировал координаты точек, а также высоту над уровнем моря. Как пояснил Курьяков, всё это необходимо, чтобы понимать, в каких именно условиях протекал эксперимент, и потом, когда полученные в ходе него данные будут трафаретно накладываться на события 1959 года на горе Холатчахль, иметь возможность вносить корректные поправки с учётом разницы в природно-климатических и физических параметрах двух мест.

Также всё происходившее на горе Белой фиксировалось на фото- и видеоаппаратуру. После завершения надзорной проверки (ориентировочно в августе) материалы будут представлены широкой общественности.

Напомним, по последним данным, гибель девяти советских лыжников в 1959 году на горе Холатчахль произошла из-за низкой подготовки туристов и погодных условий. Так, «дятловцы» не были готовы к восхождению в сложных погодных условиях, поскольку каждый из них ходил в турпоходы 4–6 раз, а руководитель — 9. Они двигались в условиях сильного ветра и наугад, без полноценной карты, а для ночёвки выбрали крайне неудачное место. В результате лыжников накрыла лавина, они выбрались из-под завалов снега в нательном белье и в результате все погибли от переохлаждения.

В феврале этого года стало известно, что прокуратура Свердловской области снова взялась за проверку этого уголовного дела. Позднее в Генпрокуратуре уточнили, что проводится общенадзорная проверка по факту гибели туристов.

В середине марта стало известно, что на перевал Дятлова отправится экспедиция, организованная телеканалом «Россия-1» и изданием «Комсомольская правда», в составе которой на Урал прибудет телеведущий Андрей Малахов. По итогам работы экспедиции вышло 4 выпуска передачи Малахова «Прямой эфир», среди прочего вновь была выдвинута версия о том, что участников группы было 11 и там могли находиться дети легендарного генерала Дмитрия Лелюшенко, который как раз в то время командовал Уральским военным округом.