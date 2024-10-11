Тагильский weekend топ-7: стальное дерби, фотовыставка, вдохновлённая Уралом, Stand Up и «Демидов фест»

О том, чем заняться с 11 по 13 октября

В России очень подозрительно относятся к непьющим людям. Все думают, что они алкоголики в завязке. Ну а мы собрали для вас традиционную подборку мероприятий, которые нельзя пропустить. Выбирайте то, что вам больше нравится, и проводите время с пользой и удовольствием.



Фотовыставка «Вдохновенный Урал» Антона Иванцова (0+)

С 11 по 17 октября

в креативном арт-кластере Samoro.doc

Завораживающая красота и величие уральской природы, запечатлённые в объективе Антона Иванцова. Вход на выставку свободный.



Поход выходного дня — скалы Чёртово городище (18+)

12 октября в 08:15

на железнодорожном вокзале

Отдохнуть на природе можно вместе с турклубом «Азимут». Встреча у касс ж/д вокзала в 08:15 – 08:30. Отправление электропоезда в 08:41. Пешая часть маршрута составит 10 км. Дети до 18 лет могут присоединиться только в сопровождении взрослых. С собой нужно взять деньги на проезд и перекус, так как будет костёр. Запись для участия в походе обязательна у инструктора Дмитрия Бакуменко по телефону 89001970895.



Футбольный матч между ФК «Уралец ТС» и ФК «Носта» (0+)

12 октября в 14:00

на стадионе «Уралвагонзавода» (Ильича, 2а)

Ближайшая суббота порадует тагильских любителей футбола, их ждёт стальное дерби: красно-синие принимают на домашнем поле ФК «Носта» из Новотроицка.

«Демидов фест» (0+)

12 октября с 11:00 до 18:00

в креативном кластере в Черноисточинске (Кирова 2а)

Большой фестиваль подготовили в Черноисточинске. Программа включает в себя деловую часть, показ коллекции в стиле стим-панк, нейросетевой арт-перформанс, маршрут «Реки, горы, заводы», игры с искусственным интеллектом, музыкой, созданной ИИ, розыгрыш призов от партнёра «ЛадаГлэмп», показ коллекции «Урал. Версия», заводной DJ-сет и клуб исторических танцев «Pas de cote», а также мастер-классы и кукольный спектакль.

День ухода за садом (0+)

13 октября в 10:30

в саду Кузьмы Рудого

Перед холодами активисты приглашают друзей сада на уборку, а после выпить чая и пообщаться. В дальнейшем неравнодушные тагильчане планируют проводить уход за садом в выходные дни.

Stand Up (18+)

13 октября в 20:00

в баре «Гора»

На сегодняшний день в Нижнем Тагиле развиваются сразу два параллельных проекта стендапа. В это воскресенье с открытым микрофоном выступят комики Stand Up Nt.

Лаундж-программа от Натальи Мишиной (18+)

13 октября в 19:00

в LOFT - комфорт холл

Живое выступление Натальи Мишиной станет подарком для всех, кто ценит качественную музыку.