В администрации Нижнего Тагила рассказали, почему на самом деле потребовали убрать с улицы «смерть с косой»

В мэрии Нижнего Тагила назвали причину, почему потребовали от владельцев студии красоты убрать «смерть с косой» с улицы.

Напомним, накануне на улице Ленина, 7 появилась инсталляция в виде фигуры в чёрном балахоне с косой из волос. Фотографии необычной «модницы» были опубликованы в нескольких городских пабликах и СМИ. Но вскоре фигура внезапно исчезла.

Как рассказала АН «Между строк» управляющая студией наращивания волос Елена, которая и разместила скульптуру на крыльце салона, днём к ним пришли представители администрации Ленинского района и потребовали убрать композицию, потому что она портит облик здания, которое является объектом культурного наследия.

Сегодня АН «Между строк» в пресс-службе городской администрации заявили, что инсталляция является наружной рекламой, которая предполагает согласование с чиновниками. При этом, по словам Елены, в момент визита представителей районной администрации ни о какой незаконной рекламе речь не шла.

«Как сообщили в районной администрации, рекламные конструкции и им подобные вещи, всё-таки подразумевалось, что это реклама салона, размещаются на таких территориях с согласия собственника, то есть муниципалитета. Таких разрешений муниципалитет не давал. Соответственно, попросили убрать», — пояснили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

По мнению PR-специалистов, подобная инсталляция хоть и не является стандартной рекламной конструкцией, но может попадать под её определение.

«Ещё лет 10-15 назад с наружной рекламой было попроще. Потом стали жестить, даже на окнах салонов стало нельзя рекламу размещать. А тут получается отдельно стоящая конструкция у студии красоты. Даже штендеры переносные необходимо согласовывать. На мой взгляд, эта инсталляция попадает под определение наружной рекламы. Цель её была привлечь внимание к салону и его услугам в канун Хэллоуина, сделать селфи на фоне этой фигуры. Да, нестандартная реклама, но её можно сравнить с ростовыми фигурами и уличной фотозоной. А они согласовываются с администрацией», — пояснил АН «Между строк» один из экспертов индустрии рекламы.