История о том, как в Нижнем Тагиле чиновники и полиция со «смертью» боролись

Накануне тагильчане заметили возле входа в студию по наращиванию волос «Vip Hair» на улице Ленина, 7 фигуру в чёрном балахоне с косой из волос. Барышня держала в руке фонарь со свечой и выглядела очень реалистично. Фотографии необычной «модницы» были опубликованы в нескольких городских пабликах и СМИ. Но вскоре фигура внезапно исчезла.

Как рассказала АН «Между строк» управляющая студией Елена, креативная идея пришла ей во время подготовки к тематическому девичнику, который будет проходить на Хэллоуин. По задумке автора, свой главный рабочий инструмент — косу — смерть поменяла на длинную девичью косу. Скульптура создавалась с нуля своими силами из подручных материалов.

«Когда я придумывала тематику, мне пришла на ум мысль про смерть с косой, но раз мы студия наращивания волос, то коса у нас будет другая. Если честно, я до сих пор считаю эту шутку гениальной. Мы делали всё полностью сами. Там внутри такая огромная конструкция из деревяшек, каска строительная, сетки. Мы очень долго её делали. Ночью доделали и поставили, но простояла она недолго, только до утра», — призналась АН «Между строк» Елена.

Заметив повышенное внимание к скульптуре со стороны прохожих, сотрудники студии решили провести конкурс, в котором участникам требовалось разместить фото с ней в своих социальных сетях.

«Могу сказать, что людям очень понравилась наша идея. Когда мы только устанавливали композицию, люди уже проходили и фотографировали. И мы тогда подумали, что раз уж все фотографируются, то можно провести конкурс, чтобы нас отмечали на фотографиях. Конкурс ещё идёт, но фотографироваться теперь нужно внутри салона. Придётся зайти к нам. Везде в пабликах это постят, и в комментариях люди пишут: “Не знают уже, как на себя внимание обратить”. Ну, как видите, знаем», — говорит девушка.

Но уже днём в студию пришли чиновники районной администрации и полиция.

«Пришли к нам из администрации Ленинского района, сначала подчинённый Андрея Андреевича Полухина (начальника отдела по благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Ленинского района. — Прим. ред.), как я поняла. Попросил убрать композицию, мы не убрали. Потом пришёл уже сам Полухин с полицией. Андрей Андреевич назвал нашу композицию уродищем, что меня очень сильно задело, сказал, что вообще это всё некрасиво. Также нам сказали, что проезжающие мимо водители могут засмотреться и попасть в ДТП, а виноваты в этом будем мы. Хотя причём здесь мы? И третье, что это здание — памятник архитектуры, что мы портим его облик. Но почему-то их не волнует, что на доме нарисованы граффити. И то, что этот памятник архитектуры рассыпается по кускам, тоже мало кого волнует. На самом деле я считаю, что это претензия администрации к Хэллоуину, хотя есть и славянские праздники такой же тематики и ровно в то же время. Я ни с кем ругаться не хочу, сказали убрать — мы убрали», — поясняет Елена.

Отметим, что здание было построено в последней четверти XIX века крупным оптовиком, продавцом пива и кваса Капитоном Никитовичем Мотылёвым. Свой путь в купечество Мотылёв начинал в родном селе Камасино. Мотылёв быстро развил бизнес и распространил его по крупным населённым пунктам Пермской губернии. В самом конце XIX века владелец дома превратил его в доходный: первый этаж сдавался под магазины, на втором находились недорогие квартиры небольшой площади.

После Октябрьской революции в доме разместился Нижнетагильский комитет комсомола. Также здание использовалось под склад реквизированных у купцов и зажиточных обывателей ценных предметов интерьера, картин, книг. Несколько лет в доме хранились фонды земской и заводской библиотек — около 11 тысяч книг и журналов.

В послевоенный период в здание переехал кожно-венерологический диспансер, он находился там до начала 2000-х годов. Дом является объектом культурного наследия регионального значения.