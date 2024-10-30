Тагильская Госавтоинспекция объявила о тотальных проверках на дорогах

С 1 по 4 ноября на территории Свердловской области стартует оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». Как сообщили АН «Между строк» в Госавтоинспекции Нижнего Тагила, сотрудники ДПС ежедневно во всех районах города будут осуществлять тотальные проверки транспортных средств. Особое внимание автоинспекторы обратят на грубые нарушения Правил дорожного движения, связанные с управлением транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, лишенными права управления и не имеющими водительского удостоверения.

«При несении службы полицейские будут использовать и формат “скрытого патрулирования”. Патрульные автомобили, не имеющие цветографического обозначения, зафиксируют все нарушения. А ближайший наряд ДПС в отношении нарушителя составит административные материалы», — отметили в ГАИ.

Госавтоинспекторы МУ МВД России «Нижнетагильское» обращаются ко всем участникам дорожного движения с просьбой информировать дежурную часть Госавтоинспекции обо всех известных фактах грубых нарушений Правил дорожного движения (управление транспортным средством в состоянии опьянения, управление водителем, не имеющим водительского удостоверения) по телефону 8 (3435) 47-70-01.