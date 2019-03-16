Телеведущий Андрей Малахов прилетит в Свердловскую область, чтобы раскрыть тайну перевала Дятлова

Ведущий программы «Прямой эфир» Андрей Малахов объявил о том, что вместе со съёмочной группой отправляется к месту гибели группы туристов под руководством Игоря Дятлова, которое произошло в 1959 году. Об этом он сообщил в самом начале выпуска от 15 марта.

«Через несколько часов я с нашей съёмочной группой, сотрудниками Генпрокуратуры и коллегами из газеты “Комсомольская правда” выезжаю на перевал Дятлова, тайна которого до сих пор не раскрыта», — заявил Малахов, уточнив, что отправится туда на вертолёте.

По последним данным, гибель девяти советских лыжников в 1959 году на горе Холатчахль произошла из-за низкой подготовки туристов и погодных условий. Так, «дятловцы» не были готовы к восхождению в сложных погодных условиях, поскольку каждый из них ходил в турпоходы 4–6 раз, а руководитель — 9. Они двигались в условиях сильного ветра и наугад, без полноценной карты, а для ночевки выбрали крайне неудачное место. В результате лыжников накрыла лавина, они выбрались из-под завалов снега в нательном белье и в результате все погибли от переохлаждения.

В феврале этого года стало известно, что прокуратура Свердловской области снова взялась за проверку этого уголовного дела. Позднее в Генпрокуратуре уточнили, что проводится общенадзорная проверка по факту гибели туристов.