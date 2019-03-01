Следственный комитет раскрыл причину гибели группы Дятлова

Криминалисты Следственного комитета России назвали причиной гибели группы Игоря Дятлова в Свердловской области в 1959 году экстремальные условия, в которых оказались туристы, пишет «Московский комсомолец».

Руководил расследованием криминалист Владимир Соловьёв, который привлёк к этой работе своего коллегу — Сергея Шкрябача, являвшегося альпинистом и участником множества восхождений и горных экспедиций. По их словам, в появлении версий мистической смерти людей виновата халатность следователей, проводивших расследование непосредственно после трагедии. Изучив материалы уголовного дела, криминалисты заявили, что расследование, которое было проведено сразу после обнаружения тел туристов, было проведено халатно, на дилетантском уровне.

Так, следователи не выяснили особенности местности, не запросили данные о состоянии погоды и сейсмической активности, не провели анализ уровня экстремальной ситуации, готовности и психологии поведения погибших участников экспедиции. Непрофессиональный подход к расследованию привёл к появлению в деле информации об огненных шарах и радиологических исследованиях одежды, что и стало причиной появления различных версий гибели людей.

Что касается самих причин смерти, криминалисты указали на невысокий уровень подготовки группы Дятлова: большинство из них были всего в 4-6 походах, а в зимних походах 3-й категории сложности участвовал только Игорь Дятлов, и лишь один раз. О неопытности свидетельствует запись в дневнике туристов от 31 января 1959 года, в которой говорилось о том, что они не смогли с первого раза преодолеть несложный перевал в районе высоты 880 из-за сильного ветра и обледеневшего склона.

«Каким образом они намеревались в дальнейшем преодолеть пять перевалов и подняться на две вершины, трудно представить. Учитывая, что их маршрут был первопрохождением, группа шла практически наугад», — говорится в материалах расследования.

Криминалисты сделали вывод, что преодолеть задуманный маршрут (300 км за 21 день) без происшествий группа дятловцев смогла бы только при хорошей погоде и везении. Роковой ошибкой группы стала ночёвка на склоне горы. Установка палаток и сильный ветер спровоцировали лавину (оползень), что и заставило туристов в спешке выбежать на улицу и спуститься вниз — к лесу. Расположение тел в разных местах криминалисты объяснили так: часть группы замёрзла, пытаясь сохранить костёр, другая часть решила попытаться пробраться обратно к палатке, а третья пошла к реке в поисках более надёжного убежища. Последние, вероятно, упали в скрытые под снегом пустоты, чем и объясняются их тяжёлые травмы.