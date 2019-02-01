Генпрокуратура проведёт новое расследование гибели группы Дятлова

Генпрокуратура России проведёт масштабную проверку уголовного дела по факту гибели туристической группы Игоря Дятлова на Урале, сообщается на сайте ведомства.

Во время эфира телеканала Генпрокуратуры РФ начальник управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков заявил, что по согласованию с генпрокурором РФ Юрием Чайкой прокуратура Свердловской области инициировала новую проверку материалов по загадочной гибели группы из девяти туристов под руководством студента пятого курса УПИ (УрФУ) Игоря Дятлова.

По словам Курьякова, цель следствия — из 75 существующих версий гибели группы оставить только одну. Все версии гибели группы Дятлова, которые проверит прокуратура, связаны с природными явлениями, криминальный след ведомство исключает сразу. В марте на перевал Дятлова отправится группа экспертов-прокуроров, которые будут в том числе реконструировать события последних дней жизни туристов.

Пресс-секретарь прокуратуры Свердловской области Марина Канатова сообщила, что 4 февраля в 12:00 представители ведомства проведут в екатеринбургском Доме журналистов большую пресс-конференцию, на которой продемонстрируют часть архивных материалов по делу и выскажут своё мнение о версиях гибели группы Дятлова.

Согласно имеющимся материалам следствия, участники похода погибли в ночь с 1 на 2 февраля. Первоначально их в походе было 10: студент 5-го курса радиофака УПИ Игорь Дятлов (руководитель похода), его однокурсница Зинаида Колмогорова, выпускник УПИ и на тот момент работник закрытого «СвердНИИхиммаша» Рустем Слободин, студент 4-го курса радиофака УПИ Юрий Дорошенко, инженер комбината «Маяк» Георгий Кривонищенко, выпускник строительного факультета УПИ Николай Тибо-Бриньоль, студентка 4-го курса того же факультета Людмила Дубинина, участник войны инструктор Коуровской турбазы Семен Золотарёв, студент 4-го курса физтеха УПИ Александр Колеватов, студент 4-го курса инженерно-экономического факультета УПИ Юрий Юдин. Палатку нашли 26 февраля в месте, которое сейчас называется перевалом Дятлова. Через несколько часов начали находить и тела участников группы. Их поиски растянулись до мая. Следователи сразу же обратили внимание на то, что палатка «дятловцев» была разрезана, а у погибших имелись странные травмы. Так, у Дубининой зафиксировали обширный перелом рёбер, кровоизлияние в правый желудочек сердца, отсутствие языка в ротовой полости. У Золотарёва также перелом рёбер с внутренним кровотечением. У Слободина и Тибо-Бриньоля — переломы черепных коробок. У Кривонищенко — ожоги II–III степени. У кого-то также отсутствовали глаза, были ободраны (или объедены) щеки и губы. Кроме того, многие люди из числа тех, кто видел погибших, отмечали странный кирпично-красный цвет их кожи и запёкшуюся пену возле рта.