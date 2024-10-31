В Нижнем Тагиле вынесли приговор мужчине, насмерть забившему свою сожительницу во время застолья

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор по уголовному делу в отношении 35-летнего местного жителя, который обвинялся по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, в ночь на 1 июня 2023 года подсудимый, в очередной раз находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры со своей сожительницей нанёс ей множество ударов, причинив травмы несовместимые с жизнью. В судебном заседании мужчина вину не признал, пояснив, что потерпевшая сама падала в состоянии опьянения.

В итоге суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 9,5 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила.