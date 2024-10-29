Разбираемся с «болезнями роста»: прямой эфир с основателем экосистемы QUOKKA

31 октября в 12:00 на площадке Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) состоится прямой эфир «Болезни роста и как их лечить: опыт компании QUOKKA». Основатель экосистемы QUOKKA, которая занимается производством мерча и корпоративной одежды, Артём Миронов поделится своим опытом и ответит на актуальные вопросы предпринимателей. В рамках совместного проекта «PRO бизнес образование» СОФПП и АН «Между строк» мы пообщались с Артёмом и узнали о становлении его компании.

В 2017 году QUOKKA начала создавать мерч для молодёжных форумов и фестивалей, одевала студентов в брендированные вещи. Постепенно компания перешла к корпоративным заказам, развитию HR-бренда вместе с российскими компаниями.

«В бизнес креативных индустрий я попал совершенно случайно. Ранее мои первые проекты были связаны со строительным рынком. В то же время моя мама занималась пошивом штор, и когда в 2016 году она решила перейти на пошив толстовок, то меня попросили помочь с продажами и маркетингом. Я помог так, что уже через пару лет мы стали известны по всей стране под брендом QUOKKA, создавая одежду для молодёжных мероприятий и корпоративных клиентов. С 2018 года наш рост был очень серьёзным, и я понял, что хочу закрепиться именно на этом рынке», — рассказал Артём Миронов.

В копилке необычных заказов компании — 3000 шоколадок «Алёнка», 6000 игрушек «Ио-Йо», одежда для кукол и собак, кресла-мешки, военные жетоны, фанатские гуделки. Среди клиентов компании, рассказывает Артём Миронов, есть представители самых разных отраслей — от производственников до розничных ритейлеров, а также IT-компании и металлурги. В приоритете развития клиентской базы — корпоративный клиент: средние, крупные и крупнейшие компании, хотя QUOKKA не отказывается и от микробизнеса.

«Я решил оставить все остальные проекты, потому что здесь есть практически безграничные возможности для творчества и креатива. Можно делать всё, что захочется, влиять на брендинг, создавать новые бренды и формировать корпоративную культуру. Это также касается государственного сектора и сферы молодёжной политики», — делится основатель компании.

На прямом эфире Артём расскажет, как выбрать нишу для бизнеса и есть ли свободные места для новичков, какие ошибки были на старте, как научиться продавать свои идеи и создавать востребованные продукты. Артём также поделится опытом, как зарекомендовать себя перед крупными клиентами, используя активные продажи и личные переговоры. Эксперт расскажет об интересных кейсах, включая необычные заказы и успешные проекты, а также о том, на что стоит обратить внимание при формировании экосистемы бизнеса.

«В нашем бизнесе отношения между людьми более интересные и разносторонние. В креативных индустриях, таких как фэшн и мерч, постоянно возникают более глубокие связи, чем просто “купить-продать”. Рынок растёт с 2020 года, особенно последние два года. Появляется много новых компаний. Если в 2019 году конкурентов практически не было, то сейчас их стало много, и это хорошо. Поэтому в этот рынок стоит входить: здесь есть прибыль, возможность реализовать себя и, самое главное, раскрыть свой творческий потенциал», — считает Артём.

На сегодняшний день компания расширила свои горизонты и разнообразила ассортимент. Совместные усилия с самой обычной, на первый взгляд, идеей привели к созданию бренда, который теперь активно развивает и поднимает корпоративную культуру, внедряя инновационные подходы в ведении бизнеса.

«В работе меня вдохновляет команда. У нас работают замечательные люди. Мы не просто достигаторы, а скорее победители. Мы регулярно добиваемся своих целей, как личных, так и в бизнесе, и затем ставим новые, всегда руководствуясь миссией и ценностями нашей компании. Успехи команды вдохновляют меня двигаться вперёд», — рассказал предприниматель.

Вопросы Артёму можно задавать в чате трансляции на сайте sofplive.ru во время эфира, записи эфиров доступны в социальных сетях СОФПП. Предварительная регистрация не требуется, присоединяйтесь в указанный день и время к трансляции в соцсетях фонда или на сайте.

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