От анализа конкурентов на рынке до чтения медицинских показателей. Как нейросети меняют бизнес и повседневную жизнь

31 октября и 1 ноября на площадке Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) пройдёт воркшоп «Топ-10 идей применения искусственного интеллекта для бизнеса» (16+). На нём предприниматели смогут узнать, как современные технологии могут не только оптимизировать бизнес-процессы, но и значительно повысить прибыль. Первый день пройдёт в онлайн-формате, второе мероприятие состоится в креативном кластере «Домна».

Спикер мероприятия — Евгения Даныева, опытный предприниматель с 16-летним стажем, основатель школы модного бизнеса и швейного производства. В своей работе она активно применяет искусственный интеллект, что позволяет ей не только оптимизировать процессы, но и масштабироваться на международные рынки.

«ИИ — это не просто инструмент, это новый уровень мышления и подхода к бизнесу. Это метанавык, без которого невозможно выжить и развиваться в современном мире», — отмечает Евгения.

В условиях быстро меняющегося экономического ландшафта внедрение искусственного интеллекта становится необходимостью. Современные предприниматели сталкиваются с рядом вызовов: от неэффективного управления данными до трудностей в прогнозировании рыночных трендов. Обилие информации затрудняет процесс принятия решений, а недостаточная персонализация рекламных кампаний снижает их эффективность. Временные и финансовые затраты на рутинные операции отнимают ресурсы, которые могли бы быть направлены на развитие.

«ИИ предлагает мощный арсенал инструментов для оптимизации бизнеса: от анализа данных до создания персонализированных маркетинговых стратегий и упрощения процессов прогнозирования. Многие сейчас не осознают, насколько важным становится использование нейросетей, и застревают в старых практиках. Я вижу, как мои коллеги, игнорируя ИИ, остаются в состоянии неопределённости и упускают возможности. Ведущие компании уже используют искусственный интеллект для повышения своей конкурентоспособности», — утверждает спикер воркшопа Евгения Даныева.

В рамках мероприятия участники смогут погрузиться в практические задания, которые охватывают широкий спектр тем. Среди них: анализ конкурентов с помощью GPT, создание ИИ-тренеров по продажам, автоматизация контент-маркетинга и использование нейросетей в повседневной жизни. Каждый слушатель должен иметь при себе ноутбук для выполнения практических заданий. Для участия в мероприятии приглашаются самозанятые граждане Свердловской области. Участие бесплатное, однако количество мест ограничено. По окончании интенсива каждый участник получит сертификат, подтверждающий его обучение.

«Многие вокруг меня всё ещё смотрят на ИИ как на что-то невероятное, но на самом деле этот инструмент делает бизнесы уникальными и интересными для потребителей. То, о чем я говорю, — это лишь верхушка айсберга возможностей, которые предоставляет искусственный интеллект», — добавляет Евгения.

Например, вне бизнеса Евгения обращается к GPT, чтобы придумать и сгенерировать вместе с дочерью песню или мультфильм, также нейросети помогают предпринимательнице разобраться в результатах медицинских анализов и понять, что они означают.

«Я загрузила документ прямо в GPT и попросила объяснить значение медицинских результатов. Получила подробное и понятное описание каждого показателя, он разъяснил нормальные значения и возможные отклонения, описал, какие факторы могут влиять на результаты. Предложил возможные вопросы для обсуждения с врачом. Информация была представлена простым языком, без сложных медицинских терминов, что значительно облегчило понимание. Хотя педиатр дал общую оценку здоровья, его объяснения были краткими и оставили некоторые вопросы без ответа», — рассказывает Евгения.

Если вы сомневаетесь, что нейросети помогут облегчить вашу работу, то советы Евгении развеют мифы и страхи в продвижении своего бизнеса при помощи ИИ.

Занятия пройдут с с 11:00 до 14:15. Ссылка на регистрацию:https://sofp.ru/events/meropriyatiya/vorkshop-tor-10-idei-primeneniya-iskusstvennogo-intellekta-dlya-biznesa.

Пройти бесплатные практико-ориентированные курсы для самозанятых граждан в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства можно по самым разным темам. Следите за анонсами мероприятий СОФПП и участвуйте. Программа реализуется в соответствии с задачами нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».