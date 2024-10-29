В Нижнем Тагиле легковушка врезалась в трубу, лежащую поперёк дороги

Необычное ДТП произошло в Нижнем Тагиле в районе парка «Народный» вечером 27 октября. По словам водителя Hyundai Solaris, он врезался в трубу, которую рабочие перетаскивали через дорогу. От удара автомобиль получил значительные механические повреждения, но сам мужчина не пострадал.

«Трубу перетаскивали через дорогу без каких-либо опознавательных знаков, человек, который контролировал процесс, чтобы такого не произошло, в тот момент отошёл к трактору, так как у них там отпала какая-то тяга. Плохо освещённый участок дороги, труба тёмного цвета на тёмном асфальте, плюс сбоку бил свет прожектора, который отвлёк внимание. Трубу заметил на расстоянии 5 метров перед собой, насколько смог, оттормозился, благо подушки не стрельнули», — рассказал пострадавший автомобилист паблику «Инцидент Нижний Тагил».

По словам тагильчанина, пока компания, ответственная за проведение работ, вину за ДТП на себя не взяла. Мужчина намерен добиваться справедливости в суде, если строители не пойдут на мировую.