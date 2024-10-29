Сотрудница пансионата «Тагильский» перевела мошенникам 300 тысяч рублей 

Сотрудница пансионата «Тагильский» попалась на уловки мошенников и перевела злоумышленникам 300 тысяч рублей. Как сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское», женщине поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником Центрального банка России. Он пояснил, что денежные средства тагильчанки находятся в опасности, в связи с чем для неё создан специальный «безопасный счёт», куда необходимо перевести все свои деньги, чтобы ими не завладели мошенники. Запаниковав, женщина беспрекословно выполнила все указания незнакомца: находясь в отделении банка, используя свою дебетовую карту, сняла все накопления в сумме 300 тысяч рублей, после чего, действуя опять же по инструкции лжебанкира, внесла деньги на банковский счёт, который продиктовал неизвестный. Когда же «сотрудник Центробанка» перестал выходить на связь, женщина поняла, что её обманули мошенники, и обратилась в полицию.

Данный эпизод стал поводом для встречи начальника отдела полиции № 18 МУ МВД России «Нижнетагильское» подполковника полиции Андрея Кузнецова и начальника уголовного розыска капитана полиции Александра Горячева с персоналом и постояльцами пансионата «Тагильский», на которой они предупредили граждан о действиях дистанционных мошенников, дав рекомендации, как обезопасить себя и не стать жертвой преступления.

«Сотрудники полиции в очередной раз напомнили о наиболее распространённых схемах мошенничества, которые сегодня встречаются чаще всего. В последнее время наблюдается тревожная тенденция: злоумышленники активно используют мессенджеры для того, чтобы вводить своих жертв в заблуждение. Они представляются сотрудниками правоохранительных органов, утверждая, что скоро с человеком свяжется представитель Федеральной службы безопасности, и дают инструкции, которые якобы необходимо выполнить. Напуганные потерпевшие, выполняя рекомендации злоумышленников, переводят личные сбережения или кредитные средства на указанные им счета», — рассказали в полиции.

Подполковник Андрей Кузнецов рассказал и о новых схемах телефонного мошенничества, когда гражданам поступают звонки от якобы представителей социального фонда с сообщениями о перерасчёте пенсии, представителей «Энергосбыта», компаний сотовой связи или портала госуслуг, которые предлагают по телефону пройти перерегистрацию и продиктовать код из СМС-сообщения.

Сотрудники полиции рекомендовали тагильчанам быть бдительными, не доверять информации от неизвестных лиц, игнорировать звонки с незнакомых номеров, не переходить по сомнительным ссылкам и ни в коем случае не передавать третьим лицам данные банковских карт, коды из СМС-сообщений, а также код с оборотной стороны карты.