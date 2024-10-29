45% тагильчан винят начальников в абьюзе

45% тагильчан рассказали, что сталкивались с абьюзом со стороны начальства. Об этом сообщает портал SuperJob со ссылкой на данные соцопроса. Чаще всего проявлениями абьюза называли различные нарушения трудового законодательства, в частности сверхурочную работу, труд в выходные и праздники, непрофильные обязанности (3 из 10 переживших абьюз): «Нехватка рабочего персонала, тяжело физически выполнять работу за двоих»; «Приходилось задерживаться до 1–2 часов ночи, иногда и до 3 часов, так как объём работы был просто огромен». 17% приходилось выслушивать оскорбления, 16% сталкивались с публичной критикой, ещё 14% — с психологическим давлением. 13% приходилось выслушивать грубости, 9% — терпеть самодурство или высокомерие.



Сослуживцев в абьюзивном поведении винят 38% экономически активных горожан. Судя по комментариям, им приходилось сталкиваться в трудовых коллективах с психологическим давлением (17%), сплетнями (13%), публичной критикой (10%) и необоснованными придирками (9%).



Женщины чаще мужчин делились историями о неподобающем отношении к ним руководства и коллег. Об абьюзе со стороны начальства чаще рассказывали респонденты 35–44 лет, со стороны коллег — опрошенные моложе 34 лет.