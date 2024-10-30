В Госавтоинспекции Нижнего Тагила недовольны работой дорожных служб во время снегопадов

Накануне в администрации Нижнего Тагила на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения начальник Госавтоинспекции Сергей Бернгардт пожаловался на неудовлетворительную работу подрядных организаций по уборке улиц после недавнего снегопада.

«Прошедший недавно первый снегопад показал, что есть ряд недостатков в работе по данному направлению. На данный момент проведены рабочие совещания с организациями, обслуживающими улично-дорожную сеть, а также встречи с участием сотрудников прокуратуры, на которых руководителям обслуживающих организаций выданы предостережения. Помимо проезжей части, необходимо обратить внимание на расчистку и обработку створов пешеходных переходов, тротуаров, заездных карманов на остановках общественного транспорта, расчистку выездов», — отметил полицейский.

Глава города Владислав Пинаев вступился за дорожников, пояснив, что в короткий срок большой объём снега с дорог не убрать.

«Мы все прекрасно понимаем, что ни один город в мире не справится с залповым снегопадом, но должен соблюдаться график уборки, чтобы тагильчане точно знали, когда будут очищены от снега основные магистрали, когда второстепенные улицы, когда внутриквартальные проезды. Сегодня мы услышали предложения Госавтоинспекции, которые предстоит отработать. Муниципалитет готов к содержанию улично-дорожной сети в зимний период», — цитирует мэра пресс-служба городской администрации.

По прогнозам синоптиков, уже в пятницу в Нижнем Тагиле ожидаются обильные осадки в виде дождя и снега.

«Вся техника у подрядчиков, которые занимаются эксплуатационным содержанием улично-дорожной сети, полностью готова, песчаная смесь и противогололёдные реагенты закуплены в достаточном объёме. Персонал набран. Для проведения оперативных работ подрядчики готовы», — отчитался директор Службы заказчика городского хозяйства Борис Моров.

Руководители МУП «Тагилдорстрой» и ООО «УБТ-Сервис» также подтвердили полную готовность к работе в зимних условиях. По их словам, с 1 октября техника, занятая на эксплуатационном содержании улиц города, уже работает в круглосуточном режиме.