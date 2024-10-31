А вы знали? Первый санаторий в Нижнем Тагиле открыли уже при советской власти, в 1928 году

30 мая 1921 года Совет народных комисаров РСФСР принял декрет «Об организации домов отдыха трудящихся». И несколько месяцев спустя при Нижнетагильском Совете народных депутатов была создана комиссия, в задачу которой входило обеспечить строительство первого в городе Дома отдыха. Члены комиссии обследовали ближайшие окрестности города и выбрали место вблизи посёлка Ключики. Большую роль в выборе места сыграли близость к пруду и близость железной дороги. Строительство поручили тресту «Востокметаллургмонтаж».

В 1927 году началось возведение Дома отдыха, которое велось по проекту ленинградского архитектора Александра Тишкевича. За год были построены одноэтажный главный корпус, жилые помещения для персонала, столовая и школа. Первыми отдыхающими в 1928 году стали строители «Востокметаллургмонтажа». Следующий заезд в первый городской Дом отдыха был организован для работников металлургического завода им. Куйбышева. Популярность Дома отдыха стремительно росла. Через два года, в 1929-м, горисполкомом было принято решение об организации круглогодичного пребывания детей.

К 1939 году на территории Дома отдыха появились клуб, котельная, библиотека и физкабинет. В этом же году, после начала войны с Финляндией, учреждение перепрофилировали в военный госпиталь. В 1940 году и до июля 1941-го Дом отдыха «Руш» принимал рабочих Нижнего Тагила и их детей, а в 1941–1946 годах снова стал госпиталем (№ 1374), который был расформирован только в 1946 году. И в том же году в Доме отдыха появилось второе отделение, санаторное. Начиная с 1947 года «Руш» становится санаторием круглогодичного посещения.

Постепенно в санатории появляются горячее водоснабжение, система канализации, лодочная станция и танцплощадка. Были построены аэросолярий и новая водогрязелечебница, открыты две артезианские скважины, возведена водонапорная башня, а для медперсонала построен 70-квартирный благоустроенный жилой дом. Строительство велось силами треста «Тагилстрой».

К началу 1950-х годов санаторий «Руш» становится одним из самых известных учреждений здравоохранения в Свердловской области. Путёвки на двухнедельный оздоровительный отдых сюда распространяются во всех городах области. В 1978 году здесь было открыто клинико-диагностическое отделение, новые массажные и процедурные кабинеты. В январе 1980-го на «Руше» заработало единственное в области отделение на 30 мест по долечиванию больных, перенесших острый инфаркт миокарда.

С 2005-го санаторий получил новый статус: центр восстановительной медицины и реабилитации трудящихся, перенесших инфаркт и инсульт.