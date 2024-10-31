В Свердловской области охотник застрелил девушку, приняв её за дикое животное

Туринским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Байкаловского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По версии следствия, мужчина выстрелил в 18-летнюю девушку из охотничьего карабина, приняв её за дикое животное.

«По версии следствия, 29 октября 2024 года на участке местности в одном из сёл Байкаловского района подозреваемый, нарушив правила охоты и технику безопасности при обращении с огнестрельным оружием, произвёл выстрел из охотничьего карабина, намереваясь попасть в диких животных, которых он обнаружил при помощи тепловизионного прицела. Однако в результате стрельбы огнестрельное ранение получила девушка 2006 г.р., которая оказалась на линии огня и была принята подозреваемым за дикое животное», — сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, смерть девушки наступила в медицинском учреждении, куда она была доставлена сразу после случившегося.

«Погибшая девушка воспитывалась в полной семье. Семья на профилактических учётах не состоит. Выстрел был произведён из карабина “Вепрь” калибра 7,62. Подозреваемый работает водителем в одном из муниципальных бюджетных учреждений и на досуге увлекается охотой», — рассказал Валерий Горелых.

В настоящее время по уголовному делу следователем СКР проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. Назначены судебные экспертизы (в частности, судебно-медицинская и баллистическая), проводятся допросы свидетелей, истребован характеризующий материал в отношении подозреваемого и погибшей девушки.