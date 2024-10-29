В Свердловской области каждый день серьёзно калечат или убивают четырёх человек

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в течение первых девяти месяцев 2024 года в регионе в результате совершённых преступлений погибли 420 человек и 648 лиц получили тяжкий вред здоровью. Всего зарегистрировано 36 959 преступлений, что на 2,1% ниже уровня аналогичного периода 2023 года. Большую часть преступлений составляют деяния небольшой тяжести — 46,1%, тогда как тяжкие и особо тяжкие преступления составляют 31,9%. Отмечается сокращение числа преступлений средней тяжести на 16,8%, а также снижение преступлений небольшой тяжести на 5,4%. В то же время количество тяжких преступлений увеличилось на 5,2%, особо тяжких — на впечатляющие 47,7%. Количество убийств и покушений на убийство выросло на 4,2%. В то же время количество умышленных причинений тяжкого вреда здоровью уменьшилось на 6,3%.

23% преступлений зафиксировано в общественных местах, 90,4% преступлений (33 404) совершено в городах и посёлках городского типа, в то время как в сельской местности только 9,5% (3544).

Преступления, связанные с информационно-телекоммуникационными технологиями, составляют 35,1% от общего числа зарегистрированных, что на 18,2% больше, чем в прошлом году. Среди них наибольшее количество составляют мошенничества (41,2%). С использованием интернета совершено 11 341 преступление. Также зарегистрировано 2116 случаев мошенничества с использованием пластиковых карт и 7604 — с помощью мобильной связи.

Большую часть (18 080 случаев, или 48,9% от общего числа) составляют хищения чужого имущества, при этом на кражи приходится 54,5% от всех хищений. В 2024 году отмечается рост мошенничеств на 3,4% и разбоев на 1,4%, в то время как количество краж снизилось на 19,4%, грабежей — на 18,8%, мелких хищений — на 36,3%.

Преступления коррупционной направленности сократились на 38,7%, тогда как экономические преступления — на 2,8%.

На дороге зарегистрировано 283 преступления, связанные с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека, что на 21,5% больше, чем в 2023 году. С управлением в состоянии опьянения автомобилем либо другим механическим транспортным средством лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние либо имеющим судимость за нарушение в состоянии опьянения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, связано 993 преступления, что ниже показателей прошлого года на 13,3%.

Среди лиц, совершивших преступления, 17,3% составляют женщины и 3,8% — несовершеннолетние. Более половины преступлений (58,3%) были совершены лицами без постоянного источника дохода, 66,5% — рецидивистами, из которых 40,2% ранее уже имели судимости. 24,8% преступлений были совершены в состоянии алкогольного опьянения, 1,1% — под воздействием наркотиков.