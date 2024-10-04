Тагильский weekend топ-6: мастер-классы, празднование Дня животных, концерты, литературные и поэтические вечера

О том, чем заняться с 4 по 6 октября

Падают, падают, падают, падают листья. Присоединяйтесь к этим незабываемым выходным, которые подарят вам острые ощущения, атмосферу творчества и общение. С 4 по 6 октября наш город оживёт благодаря разнообразным мероприятиям, которые вдохновят, развлекут и зарядят вас энергией. Будь вы ценителем искусства или искателем приключений, найдётся что-то для каждого. Так что собирайте друзей и готовьтесь к празднику эмоций.

Концерт группы Dzen Bu (18+)

5 октября в 20:00

в баре «Гора»

Dzen Bu снова едут к нам с отличным концертом! Екатеринбургская группа Dzen Bu — это микс блюза, кантри и инди-рока. Танцевальный бит, запоминающиеся мелодии и красивое женское двухголосие. Бронь столиков.

Всемирный день животных (6+)

5 октября в 13:00

в Нижнетагильском музее-заповеднике «Горнозаводской Урал»

Во многих странах мира 4 октября любители природы отмечают Всемирный день животных. Вы узнаете историю и значение этого праздника, а также создадите изображения животных из разных природных материалов. Обязательна предварительная заявка. Телефон для справок и заявок: +7 (909) 017-16-63.

Литературный мастер-класс «Вместо тысячи слов…» (12+)

4 октября в 17:30

в Центральной библиотеке

Литературный мастер-класс от тагильских писателей. Здесь дух Гоголя вдохновит вас, Чуковский подарит вам веселье, а Пушкин сможет позавидовать вашим творческим находкам! С собой возьмите свои тексты и хорошее настроение.

Поэтический вечер в арт-пространстве (12+)

6 октября в 17:00

в ТРЦ DEPO

Чудесный вечер в арт-пространстве. Чтение стихов, пение романсов под гитару. В гостях — Артём Новиков, Ольга Суханова, Анна Франт, Марина Масленникова.

Мастер-класс «Отпечаток осени» (6+)

6 октября в 15:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

Как много красоты в природе, даже маленькая часть большого дерева может стать причиной вдохновения. На встрече вы оставите краски и следы осени в картине. Предварительная запись.

Концерт Макса Фура и Дианы Можевитиной (18+)

4 октября в 20:00

в баре «Гора»

Потрясающий Макс Фур и талантливейшая Диана Можевитина — победительница проекта «Новые голоса 2024» (6+), который проводился под эгидой «Экорадио» и телекомпании «Телекон». Бронь столиков.