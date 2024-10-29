А вы знали? Чтобы построить частный каменный дом в Нижнем Тагиле в XIX веке, необходимо было разрешение губернского архитектора 

Российское законодательство позапрошлого столетия ставило немало преград перед теми, кто собирался построить себе жильё.

Самым доступным домом, который мог построить себе обыватель, была обычная изба-пятистенок. Для её возведения не было никаких условий, кроме разрешения местных властей. Однако, если вы захотели построить себе двухэтажный бревенчатый дом, вам необходимо было, кроме разрешения волостной управы, заплатить немалую пошлину, практически равную цене готового сруба двухэтажной избы, — до 10 рублей. Ещё больше приходилось платить за постройку каменного или кирпичного дома. В этом случае нужно было либо выбрать один из проектов, утверждённый губернским архитектором, либо заверить у него свой проект. И тот и другой вариант могли обернуться более существенными затратами, до 50 рублей, и бюрократической волокитой от трёх месяцев до полугода. Позволить себе такое могли только люди с высокими доходами. Строительство двухэтажного каменного или кирпичного дома обязывало обывателя нанимать дипломированного архитектора, что увеличивало стоимость проектирования вдвое и также отнимало много времени. Поэтому некоторые тагильчане поступали следующим образом: они строили бревенчатый дом, оштукатуривали его снаружи и украшали лепниной. Внешне такие дома выглядели как каменные, что повышало статус хозяина дома в глазах соседей и прохожих.

Положение изменилось в 80-х годах XIX века, когда законодательство в области строительства стало более либеральным. В частности, обязательное вмешательство в строительство губернского архитектора сохранилось исключительно для зданий, принадлежавших казённым учреждениям. Частный же заказчик все вопросы решал с подрядчиком-строителем, который определял, может ли он воплотить все фантазии клиента в реальность. Одними из первых в Нижнем Тагиле этой либерализацией воспользовались купцы братья Ляпцевы, развернувшие торговлю бакалеей, продуктами питания и москательными товарами. Большой двухэтажный дом на улице Шамина они построили по своему собственному проекту, взяв за образец один из павильонов на ярмарке в Нижем Новгороде. На первом этаже дома (ул. Карла Маркса, 39) разместился большой магазин, второй этаж был жилой.

Другим образцом индивидуального подхода к проектированию жилого здания был дом техника-смотрителя тагильских заводов Борисова, стоявший некогда у подножья Вшивой горки, на улице Уральской, 33. Часть дома, где находились крыльцо и прихожая, венчала островерхая башенка, а жилую часть покрывала крыша-шатёр — сочетание, довольно часто встречавшееся в русском зодчестве XV–XVIII веков и вышедшее из моды в середине XIX столетия. Владелец дома был известен в Нижнем Тагиле как участник русско-японской войны: он принимал участие в строительстве укреплений Порт-Артура. К сожалению, дом не сохранился, хотя известно, что в 1960-х его заявляли в ВООПИК в качестве памятника архитектуры.