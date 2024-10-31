Свердловскстат: Средняя зарплата жителя Среднего Урала — почти 78 тысяч рублей

В августе средняя зарплата в Свердловской области достигла 77 870 рублей, увеличившись на четверть по сравнению с прошлым годом. Согласно официальным данным Свердловскстата, лидерами по размерам заработка оказались финансисты и страховщики с доходами в 123 834 рубля. На втором месте расположились айтишники с зарплатами в 115 732 рубля, чуть меньше получают учёные, занимающиеся научными разработками, — их доход составил 115 634 рубля.

Однако у большинства специалистов уровень заработка оказался ниже 100 тысяч рублей. Например, средняя зарплата в сфере здравоохранения составила 82 845 рублей, строители получают в среднем 74 304 рубля, а продавцы — 65 783 рубля. Наименьшие доходы зафиксированы у педагогов — 50 528 рублей, несмотря на то, что их зарплаты увеличились на 72%, что стало самым высоким показателем среди всех профессий. Значительный рост также наблюдался среди медиков (+50%) и работников сельского хозяйства (+28%).

Все эти данные отражают доходы до вычета НДФЛ, потому реальный размер средней зарплаты в регионе составляет 67 747 рублей.