В Нижнем Тагиле с начала года в ДТП погибли 9 человек

За девять месяцев текущего года в Нижнем Тагиле и пригороде произошло 174 ДТП, что на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого. Об этом на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения сообщил начальник Госавтоинспекции МУ МВД России «Нижнетагильское» Сергей Бернгардт. При этом на 13% снизилось число пострадавших, но увеличилось до девяти человек количество погибших.

По словам полицейского, основные причины смертельных ДТП — нарушение скоростного режима, выбор небезопасной скорости движения, выезд на полосу встречного движения, управление автомобилем в состоянии опьянения и без прав. Пешеходы также нередко становятся виновниками ДТП.

С января по сентябрь в Нижнем Тагиле и пригороде произошло 18 ДТП по вине несовершеннолетних водителей, в которых пострадали 19 подростков. Пять детей были на велосипедах, четыре — за рулём мототехники.

«Есть вопиющие случаи, когда родители целенаправленно покупали так называемые питбайки, осознавая опасность для жизни и здоровья детей», — цитирует Сергея Бернгардта «Тагильский рабочий».

Несмотря на то, что разъяснительная работа в школах в этом направлении проводится, цифры говорят о серьёзности проблемы.