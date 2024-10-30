Тагильчане выбирают премию вместо новогоднего корпоратива

76% работающих тагильчан выбрали бы премию вместо новогоднего корпоратива. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведённого сервисом SuperJob. Несколько больше предпочитающих участие в корпоративном мероприятии среди опрошенных до 34 лет (25%).



84% тагильчан 35–45 лет выберут деньги. Среди опрошенных с зарплатой до 50 тысяч рублей и респондентов, зарабатывающих более 100 тысяч рублей в месяц, премию предпочтут также более 80%.



20% респондентов устроила бы премия до 10 тысяч рублей, 22% — от 10 до 30 тысяч рублей. Каждому шестому нужно от 30 до 50 тысяч рублей, каждому пятому — от 50 до 100 тысяч рублей, каждому восьмому — от 100 до 200 тысяч рублей. 5% мечтают о сумме свыше 200 тысяч рублей. Средняя сумма — 60 тысяч рублей. 4% устроила бы любая премия.