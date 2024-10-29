Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко наградил свердловских медиков — победителей Всероссийского конкурса врачей-2024 

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко наградил свердловских медиков — победителей Всероссийского конкурса врачей-2024. Церемония награждения проходила в рамках торжественного открытия 3-го Национального конгресса с международным участием «Национальное здравоохранение».

В номинации «Лучший терапевт» победу одержала заведующая ревматологическим отделением СОКБ № 1 Людмила Евстигнеева.

«Лучший невролог» — заведующий отделением для пациентов с нарушениями мозгового кровообращения и главный невролог Уральского федерального округа Андрей Алашеев.

«Лучший анестезиолог-реаниматолог» — заведующий детским отделением анестезиологии и реанимации СОКБ № 1 Алексей Свалов.

«Лучшая медицинская сестра» — представитель Красноуфимской районной больницы Татьяна Петрова.

Один из лучших фельдшеров — сотрудник Красноуфимской РБ Сергей Полюхов. Специалист из Центра гигиены и эпидемиологии Свердловской области Дарья Мезенцева признана «Лучшим санитарным врачом», а Ирина Козлова из Центра общественного здоровья и медицинской профилактики — победитель в номинации «Лучший фармацевт». Анна Салоутина из Свердловского областного онкологического диспансера отмечена в номинации «Верность профессии».