Прокуратура подозревает депутата Заксобрания Гаффнера в сокрытии 400 тысяч рублей

Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга подала два иска к депутату Законодательного собрания Свердловской области Илье Гаффнеру с требованием привлечь его к административной ответственности. Ведомство заподозрило парламентария в сокрытии доходов, пишет Znak.com.

Являясь официально банкротом, депутат написал заявление и получал заработную плату не на банковскую карточку, а на руки. Таким образом мимо конкурсной массы, куда должны поступать все доходы банкрота и из которой должны выплачиваться долги кредиторам, прошло более 400 тыс. рублей. Кроме того, прокуратура настаивает на привлечении к ответственности Ильи Гаффнера за воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего, который несколько месяцев добивался передачи ему банковских карт должника.

Процедура реализации имущества в отношении Ильи Гаффнера была введена 13 июля прошлого года. Основные кредиторы депутата – Россельхозбанк и Сбербанк. Сумма предъявленных требований составляет более 168,8 млн рублей. Причиной неплатёжеспособности Ильи Гаффнера стало его поручительство перед банками по кредитам, выданным семейным компаниям депутата. Однако вскоре к этим требованиям может добавиться долг по личной кредитной карте депутата.

Депутат многократно попадал в информповестки СМИ. Самой запоминающейся стала его рекомендация россиянам «меньше питаться» в кризис. В конце сентября 2016 года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал недействительным его диплом о прохождении образовательной программы в Урало-Сибирском институте бизнеса. В прошлом году он также покинул пост главы проекта «Единой России» «Народный контроль» и был выведен из политсовета регионального отделения.

Агентство новостей «Между строк»

